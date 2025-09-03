趙薇怎麼了？神隱4年名下7千萬遭凍結 「披頭散髮+面容消瘦」突更新社群…

趙薇在2021年8月被中國以「劣跡藝人」之名列入封殺名單。（翻攝自微博）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾是當紅「瓊女郎」的趙薇，自2021年8月被中國以「劣跡藝人」之名列入封殺名單後，生活轉趨低調，個人微博及社群媒體鮮少更新，除了去年年底浮出水面，對外澄清自己早在2021年就與前夫黃有龍離婚，「婚姻關係在法律上早已解除」證實兩人分道揚鑣多年。當時該舉動一度被視為是「為了準備復出」試水溫，儘管期間也曾傳出解禁風聲，但始終未出現任何跡象，直至日前，趙薇突在微博PO出和友人到新疆旅遊的私照，一頭亂髮加上略顯瘦削雙頰，令網友們忍不住驚呼「趙薇怎麼了」，真的有意復出嗎？

網友驚訝於趙薇近照看來略顯瘦削。（翻攝自微博）

上月4日傳出，趙薇再度被法院凍結股權，涉及款項1,600萬元人民幣（約台幣6879萬元），凍結期限為3年。據中國國家企業信用信息公示系統網站顯示，執行凍結的法院為北京市東城區人民法院，趙薇名下3間公司的股份，包含西藏龍薇文化傳媒、合寶文娛集團以及蕪湖東潤發投資皆遭凍結股權，涉及金額分別為190萬元、500萬元及900萬元人民幣。對此消息，趙薇從未對外主動澄清或解釋。即便如此，從她近日曬出的新疆旅遊照看來，似乎不影響她的好心情，除了兩張披頭散髮、雙頰看似瘦削的自拍照外，從她跟數名友人面向夕陽跳躍的背影照，不難看出當下心情似乎還不錯。

趙薇與友人同遊新疆。（翻攝自微博）

大批網民看到趙薇自拍照後，一開始大多是被嚇到：「怎麽瘦成這樣的？」、「是不是瘦了好多？」，不過，更多的是留下關心字句，而非酸言酸語：「小燕子，我們都很想念你‼」、「你開心就好」、「還是那個心底保有純粹熱愛的人，像最初的你一樣自由灑脫，明媚燦爛！」、「我的薇姐 依舊美麗」、「姐姐多多發微博，好想你」。從留言訊息看來，要拚復出，並非不可能。

趙薇PO出旅遊照，被揣測是為了「復出」試水溫。（翻攝自微博）

超薇（左）去年年底在微博發文表示，自己早在2021年就與前夫黃有龍離婚。（翻攝自微博）

