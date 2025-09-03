（獨家專訪）完美告別《厲陰宅》全場只有他哭！導演親曝「厲陰宅宇宙」未來

《厲陰宅：最終聖事》導演麥可查維斯獨家專訪

〔記者許世穎／台北－紐約連線專訪〕賣座恐怖片系列最新續作《厲陰宅：最終聖事》不僅是系列新篇章，更是由派屈克威爾森和薇拉法蜜嘉飾演的「華倫夫婦」的最後冒險。導演麥可查維斯接受本報獨家專訪時，談及片場的最後時刻與電影的動人結尾，透露雖無人當場落淚，但整個拍攝過程始終瀰漫著告別的氛圍。

請繼續往下閱讀...

《厲陰宅：最終聖事》為系列目前最終章。（華納兄弟提供）

導演查維斯表示，從一開始，他和兩位製片溫子仁及彼得沙佛朗就將《厲陰宅：最終聖事》視為艾德與羅琳華倫這對夫妻檔的旅程的終點，「問題是，我們要怎麼才能讓這個故事擁有盡可能多的情感影響力，同時兼具觀眾所期望的所有恐怖驚嚇元素？」他說他們想要一個具有莊重感、更有情感分量的故事，好成為這些角色的合適結局，「我們知道我們想追求更盛大的格局」。

派屈克威爾森（右）和薇拉法蜜嘉飾演的「華倫夫婦」在《厲陰宅：最終聖事》展開最終驅魔冒險。（翻攝自YouTube）

查維斯透露，劇本草稿就非常棒，但他認為真正的關鍵在於找到合適的開頭，「如果這部電影要講述結局，我認為我們應該從源頭開始思考。我們需要讓故事感覺像是回到一個圓滿的起點。」所以他提議這部電影應該從華倫夫妻關係的誕生和他們家庭的起源開始，「這是他們捲入的第一個案件之一，也是茱蒂出生的那個晚上。」

於是電影的開場始於一個可怕的夜晚，查維斯表示：「我希望這個開場是我們在劇中看到的最黑暗的場景。並藉此催生一些情感上非常強烈的東西。我們看到他們家庭的起源，這是他們生命中最重要的東西，但同時也是他們致命的弱點—他們的女兒茱蒂。」

導演麥可查維斯形容拍攝《厲陰宅：最終聖事》的心情苦樂參半。（華納兄弟提供）

提到拍攝過程，導演查維斯表示，真正令他落淚的反而是自己，「結果其他人還要來安慰我！」他回憶拍攝初期便出現特別時刻，像是回歸演出高登神父的史蒂夫寇特與演員群的最後一場同框戲，查維斯說：「他們合作超過12年，派屈克甚至從《陰兒房》系列就認識史蒂夫。當那場戲結束時，史蒂夫說：『我想這就是我們最後一次一起演這些角色了吧。』現場氣氛既心碎又珍貴。」

這樣的經歷讓導演查維斯深感幸運，「雖然我是從《厲陰宅3》才加入，但能陪伴這些走了超過十二年的夥伴一起迎接告別，真的很特別。」他強調，拍攝過程中不斷有類似時刻，提醒大家這是一段非凡的旅程。

至於片尾戲份，查維斯透露劇本原稿就已包含這段感人結局，由大衛．萊斯利．強森操刀。他說：「那一場完全沒動過，每次看到都還會被打動。大衛真的很懂這些角色與系列，能讓我們以如此美麗的方式謝幕，我非常感謝他。」

派屈克威爾森（右）和薇拉法蜜嘉將於《厲陰宅：最終聖事》告別該系列。（翻攝自YouTube）

談到《厲陰宅》宇宙未來走向，查維斯認為沒有什麼是真正結束的，「我相信未來還會有不同的演變或延伸，但至少現在，大家都把這部電影視為最終章，特別是對派屈克和薇拉而言，這是一個完美的告別。」

對於能夠加入「厲陰宅宇宙」，查維斯直呼幸運，「告別這段美好的經歷，告別薇拉和派屈克這樣的朋友，讓我感觸頗深，他們是這些電影的靈魂人物，他們良好的為人和作為演員的出色演繹塑造了這系列電影。」他形容這些電影以許多人意想不到的方式成為了一系列家庭倫理片，只是一路上更充滿了驚悚和恐怖元素。

導演麥可查維斯（右）對於能參與《厲陰宅：最終聖事》直呼幸運。（華納兄弟提供）

查維斯也感謝開創這個系列的溫子仁與彼得，「我非常感謝他們讓我得以進入這個世界，並給予我盡可能多的支持——他們始終致力於製作出最好的電影。我很幸運能參與其中。」他說第一部《厲陰宅》改變了兩人的人生，「正如我之前所說，它也改變了我的人生。能夠受邀並參與這段旅程，那真是太棒了！」《厲陰宅：最終聖事》明天（4日）正式在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法