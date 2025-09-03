不只蔡依林！男神自爆11點半上床 幸福秘訣曝

鳳小岳笑稱自己就是「三明治族本人」，暖爸、孝子、演員多重身分一肩扛。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕跨足影視、音樂的鳳小岳，今（3日）以2025全新品牌代言人身分登台亮相，帥氣現身吸睛全場。他笑說自己就是「三明治族本人」，外出工作火力全開，回到家秒切換「暖爸模式」，面對父母則放慢步調；向來隨性自在的他開始注重現實層面，而第一步便從投保下手。

鳳小岳透露最早接觸保險，是在劇組拍戲時由工作人員代為投保，當時完全沒放在心上，「反正等下要拍撞車戲也一定OK。」直到後來才驚覺保險存在的意義，「它就是怕那個萬一，就算你做了萬全準備，還是需要。」鳳小岳透露自己二十幾歲時就買過保險，「要做很多研究，因為市場上的保險太多了。」聊到過去理賠經驗，他大方點頭：「有，像不小心受傷縫針，這時候保險就真的派上用場，受傷也能帶來保障！」讓他直呼實用。

請繼續往下閱讀...

鳳小岳幸福指數十分，靠早睡早起、冷水澡保持狀態。（記者陳奕全攝）

身為「三明治族」，面對多重角色的壓力，他分享日常解方：「我會洗冷水澡，因為手機有時候會讓自己忘記呼吸，所以要提醒自己放下來。也會看看書，或允許自己早上吃很長的早餐，留一兩個小時給自己，很棒。」他笑說平日大概十一點半睡，七點多起床，週末會「奢侈」到八、九點，跟近期引發話題的蔡依林頗為相似。

他也坦承有時候會「死亡滑手機」，一滑就停不下來，「很消耗，會待在一個既不快樂也不傷心的地方，到底是什麼感覺我也不知道。」因此他開始養成隨身帶書的習慣，甚至重拾小時候喜歡的簡單事，找回內心的平衡。

活動現場玩起「幸福指數」幾分？問及鳳小岳的幸福指數，他直覺回答「十分！」但也很真實地補充：「人生也會有五分的時候。幸福不是單一數字，是跟社會共體時艱的狀態。」他強調，「我花很多心力把自己照顧好，才有能力照顧別人。」像今天一早送小孩、運動、整理家務後，再帶著好心情投入工作，就是他心目中的幸福日常。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法