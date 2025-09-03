張齡予2歲兒上學哭到撕心裂肺 遭老師「強行拔走」場面令人心碎

〔記者侯家瑜／台北報導〕主播出身的張齡予時常在社群分享育兒日常。前天是開學日，她在臉書記錄兒子「小班長」上幼稚園的心路歷程，短短三天就像一齣親子大戲，讓不少爸媽感同身受。

張齡予帶著兒子小班長上幼稚園。（翻攝自臉書）

第一天，張齡予說小班長帶著興奮與忐忑迎接開學，雖然沒在課堂上哭鬧，但爸媽坦言比孩子更焦慮，甚至失眠。到了第二天，孩子面對媽媽失約未能準時接放學，崩潰大哭緊抱不放，老師只好強行「拔走」，場面令人心碎。張齡予坦言小孩雖僅兩歲多，卻深刻記住了媽媽的承諾，提醒父母答應孩子的事，一定要做到，否則會在他心裡留下傷痕。

第三天，情況仍未改善，小班長和「難兄難弟」同學在校門口集體崩潰大哭，哭聲此起彼落，讓媽媽們心疼不已。張齡予自嘲自己小時候也不愛上學，長大也不想上班，理解孩子的不安，但仍認為再怎麼心疼，也得學會融入社會，只能含淚交給老師。文末她感謝幼兒園老師的辛苦，直呼每天面對「哭哭交響樂」真的不容易，也給孩子加油：「小班長，你要努力，我會準時來接你！」真摯分享引發許多家長共鳴。

