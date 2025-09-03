晴時多雲

（獨家直擊）范瑋琪低調現身松菸 與黑人「同桌卻0互動」全捕捉

黑人、范瑋琪夫妻被本報獨家直擊，在中國9月3日大閱兵當天，低調現身賣場美食街，兩人低頭在同個空間，卻只是各自滑手機，期間黑人自己起身買飲食未與范瑋琪交談。（記者陳奕全攝）黑人、范瑋琪夫妻被本報獨家直擊，在中國9月3日大閱兵當天，低調現身賣場美食街，兩人低頭在同個空間，卻只是各自滑手機，期間黑人自己起身買飲食未與范瑋琪交談。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕9月3日中國大閱兵舉行之際，本報獨家直擊「愛國歌手」范瑋琪與老公陳建州低調現身台北松菸。前陣子她才在中國巡演高唱《我愛你中國》模樣激昂；而夫妻倆今同桌卻各自沉浸在手機世界，全程幾乎沒有交流。

范瑋琪一身輕便裝扮，口罩加帽子掩飾低調，專注盯著手機螢幕，黑人則同樣沉浸在自己的手機世界，桌上飲品未動。期間黑人更起身獨自到櫃檯購買餐點，范范留在座位上繼續滑手機。這樣的「同桌卻各自」畫面，被完整捕捉下來，格外耐人尋味。

范瑋琪近年可謂命途多舛，復出之路先受陳建州性騷爭議影響，今年展開「我們之間的事2025巡迴演唱會」，在上海開唱連唱多首歌曲，還特別悼念已故摯友大S，但最後一曲選擇《我愛你中國》，並公開「繡紅旗」舉動，立刻在網路引起關注與爭議。

之後范范好不容易站上《歌手2025》，卻因表現失常僅唱一集就遭淘汰，還在舞台上淚崩道歉。她雖在社群曬出錄音照高調喊話「新歌錄製，好喜歡！」，試圖重整旗鼓，但原訂13日的鞍山演唱會又突然延期，復出演唱會之路再添陰影。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

點圖放大header
點圖放大body

