娛樂 最新消息

香港天團「草蜢」宣布重啟巡演！明年舉辦40週年演唱會：預計12月搶票

香港天團「草蜢」將展開新一輪的巡演。（翻攝自IG）香港天團「草蜢」將展開新一輪的巡演。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港天團「草蜢」因成員蔡一傑去年做了割除腦瘤的大手術，原定「Re:GRASSHOPPER演唱會」世界巡演一度中斷，如今他狀況好轉，世界巡迴演唱會也決定重啟，同時，草蜢也宣布將於2026年4月在紅磡體育館舉辦40週年演唱會，並推出全新專輯，讓粉絲又驚又喜，相當期待。

草蜢將於2026年4月在紅磡體育館舉辦40週年演唱會。（翻攝自IG）草蜢將於2026年4月在紅磡體育館舉辦40週年演唱會。（翻攝自IG）

草蜢因蔡一傑動了腦部手術，「Re:GRASSHOPPER演唱會」一度停擺，如今健康狀況好轉，演唱會也即將重啟，並推出全新專輯；蔡一傑也宣布好消息，他配合新歌《老的辣》將推出「老的辣撈麵」，寓意大家撈到風山水起，身體健康。蔡一智笑說：「這次巡演跟『Re』字超有緣分，傑仔Recover（康復）之後再Restart（重啟），我們就能跟歌迷Reunion（重聚），經典歌曲也會Rearrange（重新編曲），保證大家有不一樣的感受！」

草蜢也即將展開「草蜢40周年企劃」，收錄了包括蔡一傑新作《老的辣》和蔡一智的作品《Framily》的專輯，接著將於2026年4月在紅磡體育館舉辦40週年演唱會，並啟動新一輪世界巡迴，預計12月公布訂票詳情。

