跟沈玉琳發病前兆一樣！狄志為岳父暴瘦昏倒 送醫確診血癌

〔娛樂頻道／綜合報導〕主持人沈玉琳日前證實罹患白血球異常增生的白血病（俗稱血癌），目前正積極治療中，他透露在兩個月前先是有無精打采、情緒低落、走個十步路就會喘等症狀，原以為是自律神經失調，沒想到竟是白血病前兆。對此，名嘴狄志為近日也在節目中提及，自己岳父也在查出罹患血癌不久前出現跟沈玉琳相似的徵兆，不過岳父年紀較大，主要採保守治療，不到3個月便逝世。

名嘴狄志為近日上節目《新聞挖挖哇》提到，他岳父在76歲時確診血癌，發病前2個月開始出現沒胃口、沒精神的情況，每天只能躺在床上，短短1個月暴瘦12公斤，由於出現記性差的情況，一度被認為是老人痴呆，後來有次意外昏倒送醫，抽血檢查後才發罹患急性淋巴型血癌。

狄志為透露，由於岳父年事已高，因此沒打化療，只能靠輸血暫時緩解病狀，但對整體病情沒什麼幫助，最終3個月後岳父就因心肺衰竭辭世。

