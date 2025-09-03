愷樂淡出4年撇風波 當媽突脫口「懶得生氣懶得記仇」

愷樂在神隱4年後宣布懷孕。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「健康知識 醫療新知」粉專近日分享蔡康永一句名言吸引「蝴蝶姐姐」愷樂回應，直言「對！很多事情越懶越好！」引起討論。

愷樂粉專引用蔡康永的一席話「懶得管，是智慧的開始。」她直言「對！很多事情越懶越好！」並舉例「懶得生氣、懶得吵架、懶得熬夜、懶得記仇、懶得吃宵夜」，最後更幽默補上一句「懶得想了⋯」引起網友熱烈共鳴。

請繼續往下閱讀...

愷樂以「懶哲學」展現生活態度，網友紛紛附和「聽起來超療癒」、「懶得在乎別人眼光才自在！」更有許多人認為她的話語透露出轉念後的心境，似乎有感而發。

事實上，愷樂過去因與羅志祥傳出緋聞而長期遭媒體關注，尤其在羅志祥2020年因感情事件形象重挫時，她也深受牽連。雖然雙方始終未曾公開承認，但外界熱議一度影響她的演藝事業，使她選擇暫時淡出螢光幕。

如今，愷樂罕見公開回應「懶得管」的話題，語氣輕鬆卻引人玩味。有人留言「經歷過才懂放下的智慧！」也有人祝福她「懶得糾結過去，專注自己最重要。」愷樂以「懶哲學」回應，似乎也映照出如今更懂得取捨與沉澱的自己。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法