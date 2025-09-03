75歲岳父送醫治療 蕭敬騰首發文19字吐「最新情況」

資深藝人林光寧昨（2）日驚傳因身體不適緊急送醫。（翻攝自IG/資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「老蕭」蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧，昨（2）日驚傳因身體不適緊急送醫，目前正在加護病房接受治療，蕭敬騰與Summer自消息傳出後，一直守候在病房外，深夜Summer在社群平台向外界報平安，如今蕭敬騰也用19字透露最新近況。

蕭敬騰首透露林光寧最新情況。（翻攝自IG）

Summer昨深夜先在社群表示：「晚上11點回到家坐下來，才吃了今天的第一餐。謝謝各位親友的關心，若沒有及時回覆請見諒。爸爸目前在加護病房治療中，具體原因仍在觀察，謝謝醫療團隊的努力，我們會繼續加油！」今（3）日稍早前，蕭敬騰也在IG發布限時動態透露：「今天岳父精神很好，感謝北醫醫護人員，辛苦了，謝謝」。

請繼續往下閱讀...

今年75歲的林光寧是資深藝人，年輕時就加入「雷鳥合唱團」，擔任貝斯手與吉他手，之後也跨足戲劇，參演過《猛鬼山墳》、《家有仙妻》等作品。他的女兒Summer則是演藝圈知名經紀人，當年一手捧紅蕭敬騰，兩人後來相識相戀，最終修成正果。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法