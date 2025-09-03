白種元事件未平息 《黑白大廚2》爭議聲中續命

白種元（左）、安成宰主持的《黑白大廚2》將於12月照常開播。（翻攝自Netflix）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》去年推出後，台韓人氣旺，近日官方確認12月將推出《黑白大廚2》，消息公開後，韓網評價兩極，爭議主要來自主持人白種元深陷「產品品質、食安和內部管理」等事件引發批評。

對此，Netflix未透露是否會調整白種元的出鏡比例，由於該節目是由白種元、安成宰主廚共同評價百餘名廚師的競賽綜藝，照理說，若要調整評審的出鏡比重幾乎不可能，因此外界解讀不會特別刪減。



韓網批評聲音目前仍占主流，網友認為「讓一個玩弄食物的人去評價廚師，實在荒唐」、「製作單位明知有爭議，還是硬要找他」，不過也有人表示，考慮到參與的工作人員、投入資金和製作公司的心血，節目不應被腰斬。

Netflix部門總監劉基煥（音譯）表示：「遇到出演者有爭議情況時，我們會格外謹慎考量，因為《黑白大廚》涉及100位廚師及300～400名工作人員，最終我們選擇照計畫公開，至於如何評價就交由觀眾來判斷。」

金學慜PD也回應，「第二季能不能成功，我們也無法確信，只能抱持盡力而為的態度」，更謙虛表示，「希望至少能獲得上一季一半的喜愛就好」。

