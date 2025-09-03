晴時多雲

娛樂 最新消息

金馬影后爆分手！馬思純情斷超渣男友「姊弟戀玩完」全網叫好

馬思純2016年以《七月與安生》獲得金馬影后。（資料照，記者王文麟攝）馬思純2016年以《七月與安生》獲得金馬影后。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕37歲中國女星馬思純2016年憑藉《七月與安生》與周冬雨共同奪下第53屆金馬獎最佳女主角獎，演技實力早獲肯定；爾後，馬思純2022年大方認愛搖滾樂團「盤尼西林」主唱張曼樂，不過這段姊弟戀自始就爭議不斷，沒想到今（3日）更爆出2人早在去年已經分手，消息一出立刻引發網友熱議。

根據博主「只嗑馬思純（不嗑CP）」情斷爆料，馬思純與張曼樂分手時間大約落在去年6月，當時她正在拍攝電視劇《偵察英雄》。另一位博主「汪汪忘」則指出，今年6月狗仔曝光的兩人同框畫面其實是舊照，強調「我們馬姐早就被做局了，去年和張若昀合作拍戲時就分手了」。

事實上，馬思純與小她5歲的張曼樂交往期間，男方超渣行徑、爭議不斷，從約砲、抄襲到今年6月被爆遭酒瓶砸傷，形象備受質疑。當時還有網友譏諷馬思純「看男人眼光不行」，如今傳出2人已正式分手，許多網友紛紛拍手叫好，留言「終於分了」、「太好了」，替她鬆了一口氣。

點圖放大header
點圖放大body

