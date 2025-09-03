白心儀七夕收「珍古德博士親筆來信」 受邀參與全球教育行動

《戰地阿特》劇照。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣生態紀錄片再傳捷報，由三立電視自製的全新紀錄片《戰地阿特 War Zone Otter》，尚未在台上映就搶先躍上國際，正式入圍國際野生動物保育影展（Wildlife Conservation Film Festival, WCFF），並將於9月18日在墨西哥蒙特雷劇院舉行現場放映，同步角逐年度獎項。

《戰地阿特》劇照。（三立提供）

WCFF是全球重量級影展，專注野生動物與保育議題，入選作品橫跨五大洲，具備高度公信力與國際能見度。《戰地阿特》以「軍人走了，水獺來了」為主題，紀錄金門僅存歐亞水獺如何利用戰地遺跡繁衍育幼。適逢二戰終戰80週年，片中「阿特（Otter）」從戰地走向和平，傳遞人與自然共生的溫暖訊息。

《戰地阿特》劇照。（三立提供）

白心儀在金門水獺雕像前。（三立提供）

《戰地阿特》由 SET Wildlife 團隊耗時製作，導演白心儀、攝影潘郁文與卓經國接獲入圍消息時直呼振奮，認為這是對台灣生態影像努力的國際肯定。白心儀說：「這象徵世界看見台灣獨特的生態與歷史，我們希望大家知道，台灣不只是科技島，更是生態島。」

白心儀（右）與保育界傳奇人物珍古德博士。（三立提供）

值得一提的是，七夕當天，白心儀意外收到「最浪漫的禮物」，就是保育界傳奇人物珍・古德博士（Dr. Jane Goodall）的親筆信。博士今年6月來台時，白心儀團隊全程紀錄，並送上台灣石虎玩偶。博士離台後，仍特別來函，稱讚白心儀正在幫助孩子去愛與保護動物，並邀請她加入「根與芽」（Roots & Shoots）全球教育行動。白心儀感動回應：「我會持續為孩子和動物努力，澆灌博士在台灣播下的保育種子。」

白心儀（右）與保育界傳奇人物珍古德博士。（三立提供）

