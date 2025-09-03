晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

大咖女歌手捲入「賣淫風波」消失9年 罕見發文吐真實心聲

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女歌手「G.NA」崔智娜擁有深厚歌唱實力，加上姣好身材獲封「D奶歌姬」，不過她在2016年3月捲入賣淫醜聞，儘管她否認性交易，仍遭法院判處200萬韓幣（約5萬元新台幣）的罰金，經紀公司Cube也選擇和她解約，此後演藝事業停擺。事隔9年，G.NA近日浮出社群平台，吐露真實心聲。

G.NA捲入賣淫風波後，淡出演藝圈。（翻攝自IG）G.NA捲入賣淫風波後，淡出演藝圈。（翻攝自IG）

G.NA捲入賣淫風波後，淡出演藝圈，繼日前發文寫下「哈囉，好久不見」後，G.NA昨（2）日再度發聲，提起9年前的事件：「默默承受著，過去在韓國娛樂圈工作時，我經歷了一些徹底改變我的事情。最讓我感到痛苦的，不是事件本身，而是沉默。我選擇消失不是為了躲避，而是為了生存。」

G.NA罕見吐露心聲。（翻攝自IG）G.NA罕見吐露心聲。（翻攝自IG）

G.NA坦言：「我已不再是那個恐懼的女孩，我不再被過去定義，而是由我此刻選擇的道路來定義自己，我已經痊癒並成長了，也重新找回自己的聲音，這並不是為了揭開舊傷，而是要帶著真誠與愛繼續向前走。打從心底感謝你們，至於那些已經離我而去的人，我能理解。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中