大咖女歌手捲入「賣淫風波」消失9年 罕見發文吐真實心聲

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女歌手「G.NA」崔智娜擁有深厚歌唱實力，加上姣好身材獲封「D奶歌姬」，不過她在2016年3月捲入賣淫醜聞，儘管她否認性交易，仍遭法院判處200萬韓幣（約5萬元新台幣）的罰金，經紀公司Cube也選擇和她解約，此後演藝事業停擺。事隔9年，G.NA近日浮出社群平台，吐露真實心聲。



G.NA捲入賣淫風波後，淡出演藝圈。（翻攝自IG）

G.NA捲入賣淫風波後，淡出演藝圈，繼日前發文寫下「哈囉，好久不見」後，G.NA昨（2）日再度發聲，提起9年前的事件：「默默承受著，過去在韓國娛樂圈工作時，我經歷了一些徹底改變我的事情。最讓我感到痛苦的，不是事件本身，而是沉默。我選擇消失不是為了躲避，而是為了生存。」

G.NA罕見吐露心聲。（翻攝自IG）

G.NA坦言：「我已不再是那個恐懼的女孩，我不再被過去定義，而是由我此刻選擇的道路來定義自己，我已經痊癒並成長了，也重新找回自己的聲音，這並不是為了揭開舊傷，而是要帶著真誠與愛繼續向前走。打從心底感謝你們，至於那些已經離我而去的人，我能理解。」

