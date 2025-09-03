直視人性毀滅煉獄！《28年毀滅倒數：人骨聖殿》曝預告再敲末日喪鐘

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》曝光首支預告。（索尼影業提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕恐怖驚悚神作《28天毀滅倒數》今年剛以《28年毀滅倒數》強勢回歸，將於明年1月接力上映的續集《28年毀滅倒數：人骨聖殿》今天曝光首支預告。末日風暴再起，帶領觀眾直視人性毀滅的煉獄，感染者的威脅和倖存人類的邪惡，在這集中將達到衝突的最高潮。

在重啟這部風靡全球的恐怖系列之後，奧斯卡最佳導演丹尼鮑伊將執導筒傳給備受矚目的新銳導演妮亞達科斯塔，轉而擔任製片繼續為電影奉獻靈感。才華洋溢的達科斯塔年僅35歲，2021年便以重啟恐怖片《糖果人》一鳴驚人，之後獲得漫威的青睞邀請執導《驚奇隊長2》，這次則回到最熟悉的驚悚恐怖路線，期待帶來更驚世駭俗的末日世界。

請繼續往下閱讀...

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》劇本同樣由奧斯卡金像獎提名編劇艾力克斯嘉蘭操刀，繼續打造峰迴路轉又震撼駭人的故事，導演達科斯塔也對劇本讚譽有加：「拍攝《28年毀滅倒數》續集是我製作電影以來最棒的經歷之一，我在拍《糖果人》和《驚奇隊長2》時遇到的一個問題，就是缺少真正紮實的劇本，這種情況讓整個拍攝過程陷入混亂。」

達科斯塔回憶當初艾力克斯嘉蘭把劇本交到她手上時，她的反應就是「太棒了！」因為幾乎不需要做任何修改。但她也坦承還是有稍微調整了一下劇本：「我基本上就是要求多一點感染者啦哈哈，那算是我最大的貢獻了！」

在最新預告中，旁白引用自英國科幻小說作家亞瑟克拉克在BBC節目《Horizon》中的預言，這位撰寫過《2001太空漫遊》等科幻鉅作的大師，談到未來必將精彩但難以預見，但這也是預測最迷人的地方，同時反思人類歷史演進所帶來的毀滅，呼應預告片中近乎野蠻的社會文明。究竟是感染者的進化將世界帶向煉獄，還是人性的黑暗敲響末日的喪鐘？《28年毀滅倒數：人骨聖殿》將於2026年1月16日在台上映。

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》首支預告：

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法