娛樂 最新消息

陳致遠秀琴19歲正妹女兒現身 遭爆要出道露面回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕秀琴與陳致遠的19歲女兒陳琳，目前是偶像練習生，今現身「HYT流行音樂學苑」記者會。創辦人凃惠源大力讚賞她，受訪表示：「陳琳非常認真，她要等到正式畢業後，才有機會成團。」

凃惠源與呂婕菲，誇讚陳琳（右）的好表現。（記者陽昕翰攝）凃惠源與呂婕菲，誇讚陳琳（右）的好表現。（記者陽昕翰攝）

資深音樂人凃惠源宣布，HYT將與韓國東亞放送藝術大學（DIMA）展開跨國建教合作，旗下練習生將在12月面臨最終考核，屆時才會決定是否能組成男團或女團正式出道。

記者會上，HYT核心師資ZorinaLondon、KeithStuart、Melomoon、Shiny呂婕菲、凃惠源與柳美蘭教授共同合照，象徵跨國教育合作正式啟動。

談到學苑優秀的練習生，凃惠源透露，星二代陳琳是經由華岡藝校推薦並通過考核進入學苑，目前就讀大學，年僅19歲，具備潛力，是備受期待的新星。

現場受訪時，陳琳雖顯得有些害羞，透露爸媽全力支持她追逐星夢。至於是否限制談戀愛？她笑著回應：「他們有說，現在就是盡量先專注現在的事情！」

點圖放大
點圖放大

