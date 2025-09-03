生日只差3天！《孟漢娜》男星與「同齡」摔角手合照轟動全網

曾出演迪士尼影集《孟漢娜》的男演員傑森艾爾（左），在2010年與WWE摔角好手約翰希南（右）合照，2人皆是1977年出生。（翻攝自@creepydotorg 社群平台「X」）

張宇嫺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕人的外貌會從隨著年齡增長逐漸變化，不過有些人會受到基因、生長環境、後天保養等因素影響，導致自己的容貌與同齡人有不小的差異。一名美國喜劇演員與「同年同月生」、生日僅差3天的前WWE摔角好手的合照，近來在網上被瘋傳，因2人站在一起完全不像是同齡人，驚人對比震撼千萬名網友。

傑森艾爾（Jason Earles）1977年出生美國加州，演出影集《孟漢娜》中女主角的16歲哥哥傑克森時，他本人已29歲。（路透社）

綜合外媒報導，1977年出生美國加州的傑森艾爾（Jason Earles），出演過多部電視劇與電影，是美國著名喜劇男演員兼武術家。傑森艾爾曾在2006年至2011年播出的迪士尼影集《孟漢娜》（Hannah Montana），飾演女主角的16歲哥哥傑克森（Jackson Rod Stewart），雖然當時他本人已29歲，但仍有一副與年齡不符的凍齡童顏。

約翰希南（John Cena）多次拿下摔角世界冠軍，日後出演《玩命關頭9》等作品成為知名男星。（法新社）

多次拿下世界冠軍的WWE摔角好手、日後出演《玩命關頭9》等作品成為知名男星的約翰希南（John Cena），曾在2010年受邀到《孟漢娜》劇中客串演出「他自己」。拍攝結束後，實際身高約165公分左右、一臉幼齒的傑森艾爾，與高達185公分、滿身肌肉的約翰希南一起合影留念，而這張照片時隔15年後，意外在社群媒體上爆紅。

據了解，2人的合照一開始是在2020年左右，在美國論壇Reddit引發高度討論，當時有用戶發文表示，當他得知2人都是1977年出生，而且還是同月出生、生日只差3天，還以為是什麼網路假消息，因為這2人站在一起時，看起來年齡相差懸殊，彷彿未成年少年與成年父親般，直到查詢2人隸屬經紀公司的資料，才確認2人真是同齡人。

今年9月1日，社群平台X（原推特）有179萬人追蹤的帳號「Creepy.org」，分享將這張照片與2人同齡的冷知識，意外掀起全網轟動，吸引逾1800多萬人次瀏覽朝聖，「太瘋狂了」、「髮型決定了年齡？」、「我還以為他們是父子」、「居然不是AI合成的假照片」、「與其說約翰希南顯老，不如說傑森艾爾太凍齡了」、「一個看起來像為摔角大賽做好準備的成年人，另一個則像是樂團練習後等家長接送的青少年」。

John Cena and Jackson from “Hannah Montana” are the same age in this photo. pic.twitter.com/bfzaKVVgfj — Creepy.org （@creepydotorg） September 1, 2025

