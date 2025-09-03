世界閩南語歌賽事開跑！白冰冰出手推廣 曝背後超狂金主

白冰冰（右）、陳飛攜手希望發掘更多優秀的閩南語歌手。（長興影視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「2025世界閩南語金曲盛典」海選開跑，台灣的北、中、南各區的賽事已陸續盛大展開。今年各地歌唱好手報名踴躍，白冰冰在報名開始記者會上的動員與呼籲。熱愛歌唱的民眾們積極響應，其中不乏在各類歌唱比賽中身經百戰的老面孔，還有得到多項獎盃卻未能出道的好手，以及知名的職業歌手。

當白冰冰詼諧地詢問這些明星歌手是否擔心被非職業歌手擊敗時，他們坦言，過去在各種歌唱節目中無論是獨唱還是合唱，壓力始終存在，但這次能有機會到廈門與全球好手一較高下，那份緊張與刺激讓他們熱血沸騰。

特別是今年是世界閩南語金曲盛典第20年第十屆，台灣歷屆最高成績為第三名，冠軍均由東南亞選手奪得，這更堅定了他們挑戰成為世界閩南語歌王的決心。

該賽事的創辦人、中國首位閩南語歌后陳飛，多年來傾其所有，致力於閩南文化全球推廣，令白冰冰讚賞不已。她們彼此鼓勵，共同爲閩南語音樂圈注入新活力。白冰冰也特別感謝高雄賽區的張國良老師，台中賽區主辦單位黃伯樂老師和陳四皆老師，他們帶領選手們展開激烈角逐，皆已選出優秀的十強及兩位候補，以及可愛的孩子王。

中國首位閩南語歌后陳飛，是創造了世界級閩南語歌唱大賽的重要推手。白冰冰說：「爲了這個比賽，20年來，陳飛傾其所有，就是要把閩南文化推廣出去！」白冰冰私下曾問她，「這麼多年來耗費的精力、財力、青春，值得嗎？」陳飛笑說：「就跟冰冰姐一樣，您現在什麼也不缺，為了讓台灣的歌唱環境更蓬勃，培養出更多優秀的新生代歌手，也是耗費青春、財力、物力，為理想拚搏著！我們都一樣。」

在華語世界，閩南語歌手與歌曲並不是音樂界的主流，但自從寶島歌王——葉啟田的《愛拼才會贏》 ，茄子蛋唱的《浪子回頭》，都風靡了整個華語世界！閩南語歌曲真的大有可為，白冰冰說：「歡迎大家來現場觀摩，保證精彩！」

