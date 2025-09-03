蕾菈宣布離婚湯宇！昔火爆衝突內幕曝「她怒摔定情戒喊離婚」

網紅蕾菈昨宣布與第二任老公湯宇離婚。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅蕾菈昨（2）日拋出震撼彈，證實與第二任老公湯宇和平離婚。回顧3年前年蕾菈嫁給湯宇時，曾甜喊湯宇是對她最好的男人，沒想到這段甜蜜婚姻卻在近日告終，令人不勝唏噓。不過兩人個性不合疑早有徵兆，湯宇曾在節目上形容跟蕾菈爭吵時的火爆場面，如今該畫面又再度被翻出。

湯宇曾在節目上形容跟蕾菈爭吵時的火爆場面。（翻攝自YT）

蕾菈曾因不滿湯宇喝酒，氣到拔下手指上的定情對戒，摔在桌上大喊「離婚！」（翻攝自YT）

湯宇在2022年與蕾菈結婚，並將她與前夫所生的女兒視如己出，感情穩定，十分被外界看好。不過在結婚1年後，湯宇曾在啦啦隊女神琳妲的YT節目分享與蕾菈通常會因為什麼事情爭吵，透露某次蕾菈因不滿他喝酒、加上覺得他在某些事情的反應太大，竟拔下手指上的定情對戒，將它摔在桌上怒喊「離婚！」

請繼續往下閱讀...

此外，蕾菈與湯宇也數次因教育女兒爆發爭執，有次湯宇在與蕾菈發生口角時，脫口一句「妳女兒都怎樣怎樣」，使蕾菈感到很受傷，認為湯宇仍未接受女兒，但他並沒有這意思。湯宇坦言後來與蕾菈冷靜下來溝通，雙方都明白這些只是小事情，只不過當下太過憤怒才會口出惡言，所以後來兩人也達成共識，吵架時先冷靜下來，等情緒過了再溝通。

也許是雙方終究無法找到相處平衡點，最終只好選擇離婚。蕾菈也在2日的聲明中強調，「離婚不是衝動，也不是爭吵的結果，而是經過長時間對彼此、對自己誠實的溝通後，我們一起做出的選擇。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法