娛樂 最新消息

王齊麟靠IG搭訕娶到老婆！十元鬆吐求婚細節曝心聲

王齊麟（右）、陳詩媛鬥嘴不斷，甜度爆表。（TVBS提供）王齊麟（右）、陳詩媛鬥嘴不斷，甜度爆表。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕TVBS《萌寵明星粗乃玩》第五季話題不斷，本週迎來重量級嘉賓金牌羽球選手王齊麟與老婆「十元」陳詩媛，夫妻倆首度在節目上合體，攜手帶著哈士奇萌寵亮相。節目中兩人首度公開從相識、交往到結婚過程，還大方揭露戀愛過程的爆笑細節。

主持人Sandy化身「八卦阿姨」追問兩人認識過程，王齊麟自爆當年是靠IG私訊搭訕展開追求，回覆陳詩媛一張後仰拍照的限時動態，幽默以一句「核心要出力」成功開啟話題，陳詩媛笑說自己其實早就收到五、六條訊息都沒回，直到覺得有趣才回覆並意外發現笑點合拍開啟緣分。

Sandy（左起）化身「八卦阿姨」追問陳詩媛與王齊麟認識過程。（TVBS提供）Sandy（左起）化身「八卦阿姨」追問陳詩媛與王齊麟認識過程。（TVBS提供）

陳詩媛更補充道：「當時完全不知道他是誰，只想說怎麼有個藍勾勾的人隨便傳訊息給我？」引發一旁的王齊麟反駁：「什麼隨便！我是下定決心！」陳詩媛接著表示透過友人說明才想起是打羽球的麟洋配：「但我本來分不出來誰是王齊麟誰是李洋」，讓一旁王齊麟無言表示：「不要做節目效果」，夫妻倆一來一往的對話笑翻全場。

陳詩媛常用童書繪本《魔法抱抱》療癒王齊麟情緒，兩人也現場示範。（TVBS提供）陳詩媛常用童書繪本《魔法抱抱》療癒王齊麟情緒，兩人也現場示範。（TVBS提供）

兩人對生小孩有共識，陳詩媛笑稱未來有小孩後希望王齊麟能長大一點：「不要跟小孩一樣幼稚」，夫妻倆也不吝分享日常相處細節，陳詩媛透露常用童書繪本《魔法抱抱》療癒王齊麟情緒，在不開心時可以對她說：「我現在需要一個魔法抱抱」，現場互動讓Sandy直呼「好可愛」。

被問到認定彼此的瞬間，陳詩媛竟答是求婚過程，表示因兩人個性差異大，自己喜歡低調但王齊麟喜歡與大家分享，最終王齊麟為陳詩媛策劃了一開始只有兩人，靜靜把話說完下跪求婚之後才讓親友們現身祝福，讓她感受到貼心與尊重。

