曾被周杰倫抱過 洪榮宏姪子看完江蕙演唱會被圈粉喊加場

周杰倫曾抱過洪榮宏的姪子。（翻攝自臉書）周杰倫曾抱過洪榮宏的姪子。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕江蕙順利完成北高雙蛋23場演唱會，1日在小巨蛋的最終場，謝幕時也忍不住落淚，這次巡演她「圈粉」很多年輕歌迷，還在台上風趣說：「卯死了！（賺到了）」笑說和30歲的歌迷群是「同梯」。而今（3日）演唱會音樂總監洪敬堯，也是台語歌王洪榮宏的弟弟分享小故事，自己的兒子看完江蕙演唱會也被圈粉，還分享小時候兒子被周杰倫抱的珍貴照片。

洪敬堯（右）以前忙做音樂，會請到他家玩的周杰倫（中）陪伴小孩。（翻攝自臉書）洪敬堯（右）以前忙做音樂，會請到他家玩的周杰倫（中）陪伴小孩。（翻攝自臉書）

外界對於江蕙巡演好評不斷，洪敬堯也談到和江蕙合作的心情：「這也是我職業生涯以來，難得能達到如此水準的演唱會。」並說：「連我兒子都是最好的例子。」洪敬堯談到，兒子今年剛大學畢業，本來對這場演唱會沒什麼興趣，「小時候只愛周杰倫，因為杰倫早期常來家裡討論編曲，那時我太忙，還得麻煩他陪孩子玩丟玩具籃球，才能讓我專心工作。」但這次兒子去看演唱會，「結果他竟然愛上了江蕙『姊姊』。」

[3]

於是洪敬堯花錢包下包廂座位，滿足兒子和友人可以去看江蕙的夢想，洪敬堯笑說荷包大失血，但兒子看完演唱會後開始在家跟著唱，「每一首都有共鳴。他才真正理解爸爸在前製期間，為了每首歌反覆調整、檢查，到最後在舞台上才能化為如此強大的能量。」洪敬堯也透露，現在兒子和同學都跟著喊希望江蕙加場。

