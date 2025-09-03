晴時多雲

娛樂 最新消息

趙詠華前夫戴更基遭7人提告課堂性騷 他稱斷章取義

〔記者邱奕欽／台北報導〕玉女歌手趙詠華的前夫、知名獸醫戴更基，近日遭踢爆在授課過程中涉嫌對學員性騷擾、PUA、言語霸凌等，已有7人聯合檢舉，其中有人蒐證提告。消息曝光後，震撼演藝與動物醫療圈，戴更基所屬醫院僅回應「不便說明」，本人則在今日（3日）親自發文還原經過，強調錄音檔遭惡意剪接，否認騷擾指控。

知名獸醫戴更基，近日遭踢爆在授課過程中涉嫌對學員性騷擾。（資料照，記者王藝菘攝）知名獸醫戴更基，近日遭踢爆在授課過程中涉嫌對學員性騷擾。（資料照，記者王藝菘攝）

戴更基遭爆在課堂上要求學生抽題進行15分鐘簡報，並設計36道題目，模擬日後面對狗主人可能提出的各種問題，其中涉及犬隻「騎乘、手淫」等敏感議題。部分錄音檔曝光後，被外界質疑尺度過大甚至帶有性暗示。然而戴更基澄清，這些是為了訓練學生思考與應對，並非刻意騷擾，且錄音內容遭斷章取義。

戴更基強調，相關錄音檔已是5年前課程片段，當時學生並未反映不適，如今卻遭移花接木放大。他指出，自己一向要求學生若覺得言語冒犯可立即反映，他會道歉並調整方式，同時痛批「打著正義旗幟卻傷害無辜學生」，並透露有學員因此焦慮失眠，直言「這不是正義，而是另一種暴力」。

除課堂內容爭議外，戴更基也提到「小黑狗事件」再度被網友拿來指控，對此他強調醫療過程皆有病歷紀錄，狗狗狀況逐漸好轉，治療也準備減量停藥，不容外界扭曲事實。他表示，若飼主不認同醫生，可選擇拒診，但不能散播與事實不符的言論，相關內容已交由司法處理。

戴更基坦言，這段時間自己與學生都承受巨大壓力，雖然原本選擇沉默，但因「觸及底線」才決定公開發聲。他強調，所有參與「聯合網爆」及未經證實轉發的人，律師已蒐證，將交給司法機關追究。最後他感謝仍支持與關心他的朋友，並喊話：「我們不是弱者，但也不願成為加害人。」

點圖放大header
點圖放大body

