娛樂 最新消息

公開「性侵女受害者隱私」挨罵！ 賓賓哥隔12天發聲道歉

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕公益型網紅「賓賓哥」江建樺在TikTok擁有破70萬粉絲，臉書也有63萬追蹤，近期卻風波不斷，先後爆出違法募款、抹黑同業等事件，上月23日更爆出直播性侵女受害者未經馬賽克處理，將受害者隱私徹底曝光，事後被圤智雨痛批人渣。如今事隔12天。賓賓哥首度發聲道歉了。

公益型網紅「賓賓哥」江建樺在TikTok擁有破70萬粉絲。（資料照）公益型網紅「賓賓哥」江建樺在TikTok擁有破70萬粉絲。（資料照）

今（3）日，賓賓哥在臉書發文致歉：「這段時間，因為我們在個案保護上的不足，讓一些人受到了傷害，我們在第一時間撤下影片，但不管如何傷害已經造成，真心感到抱歉。這不只是一次失誤，而是一面鏡子，提醒我們必須更謹慎、更用心，才能不辜負社會對我們的信任。」賓賓哥承諾，願意啟動後續支持和補償，未來也將會持續調整、檢視每個細節，建立更嚴謹的機制，確保同樣的錯誤不再發生。

賓賓哥發文致歉。（翻攝自臉書）賓賓哥發文致歉。（翻攝自臉書）

賓賓哥也由衷感謝大家的批評與指教，表示這些是推動成長最珍貴的力量，「願我們把這次的反省，化為前進的養份；把所有的期待，轉化為行動的承諾。未來的路，我們會以更謙卑的姿態走得更穩、更遠。」

