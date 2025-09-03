賴慧如含淚告別八點檔「第二個家」 8年櫃子翻出過期泡麵

賴慧如（中）在《好運來》含淚中彈。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕賴慧如在民視八點檔《好運來》飾演悲情女子「蕭麗美」，為了保護情人王燦，在天台上中槍，灑下虐心的告別戲。這場戲不僅讓觀眾哭到心碎，也宣告賴慧如在劇中「提前殺青」，為角色蕭麗美劃下最難忘的回憶。

賴慧如感慨說：「我從《多情城市》到《好運來》，連續五部八點檔都是演到最後一集，這次第一次中途殺青，真的很捨不得。這個角色什麼樣的災難都經歷過，但最後能用愛去完成告別，我覺得也很有意義。」

賴慧如在《好運來》中彈力「領便當」。（民視提供）

談到「領便當」的心情，賴慧如笑中帶淚地說：「收拾棚內櫃子的時候，眼淚差點掉下來，因為這個櫃子陪了我7、8年，裡面什麼都有，結果還翻出一碗2022年過期的泡麵。那一刻真的覺得，八點檔就是我的第二個家。」

《好運來》重頭戲出動多位演員一起在天台拍攝。（民視提供）

王燦（右）在《好運來》狹持父親龍天翔。（民視提供）

而這場重頭戲中，王燦飾演的反派「曉剛」情緒崩潰，拿槍挾持爸爸龍天翔，沒想到在憤怒中槍枝走火，意外誤傷了最愛的情人。賴慧如透露：「我演中槍時，除了要呈現痛苦，更多的是希望把麗美最後一點點對曉剛的愛傳達出來，這場戲是她的愛到最後一刻都沒有變。」

王燦則直呼這場戲讓他「身心俱疲」：「我又要演對父親的怨恨，又要面對最愛的人倒在自己面前，情緒真的快崩潰！曉剛根本不是人，他把所有愛他的人都推開了。」但他也坦言，這樣的反轉會讓角色更加立體，接下來的劇情更是充滿懸念。

