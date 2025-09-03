晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賴慧如含淚告別八點檔「第二個家」 8年櫃子翻出過期泡麵

賴慧如（中）在《好運來》含淚中彈。（民視提供）賴慧如（中）在《好運來》含淚中彈。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕賴慧如在民視八點檔《好運來》飾演悲情女子「蕭麗美」，為了保護情人王燦，在天台上中槍，灑下虐心的告別戲。這場戲不僅讓觀眾哭到心碎，也宣告賴慧如在劇中「提前殺青」，為角色蕭麗美劃下最難忘的回憶。

賴慧如感慨說：「我從《多情城市》到《好運來》，連續五部八點檔都是演到最後一集，這次第一次中途殺青，真的很捨不得。這個角色什麼樣的災難都經歷過，但最後能用愛去完成告別，我覺得也很有意義。」

賴慧如在《好運來》中彈力「領便當」。（民視提供）賴慧如在《好運來》中彈力「領便當」。（民視提供）

談到「領便當」的心情，賴慧如笑中帶淚地說：「收拾棚內櫃子的時候，眼淚差點掉下來，因為這個櫃子陪了我7、8年，裡面什麼都有，結果還翻出一碗2022年過期的泡麵。那一刻真的覺得，八點檔就是我的第二個家。」

《好運來》重頭戲出動多位演員一起在天台拍攝。（民視提供）《好運來》重頭戲出動多位演員一起在天台拍攝。（民視提供）

王燦（右）在《好運來》狹持父親龍天翔。（民視提供）王燦（右）在《好運來》狹持父親龍天翔。（民視提供）

而這場重頭戲中，王燦飾演的反派「曉剛」情緒崩潰，拿槍挾持爸爸龍天翔，沒想到在憤怒中槍枝走火，意外誤傷了最愛的情人。賴慧如透露：「我演中槍時，除了要呈現痛苦，更多的是希望把麗美最後一點點對曉剛的愛傳達出來，這場戲是她的愛到最後一刻都沒有變。」

王燦則直呼這場戲讓他「身心俱疲」：「我又要演對父親的怨恨，又要面對最愛的人倒在自己面前，情緒真的快崩潰！曉剛根本不是人，他把所有愛他的人都推開了。」但他也坦言，這樣的反轉會讓角色更加立體，接下來的劇情更是充滿懸念。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中