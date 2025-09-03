晴時多雲

娛樂 最新消息

連丟大招！Red Velvet WENDY新作+巡演火力全開

WENDY確定10月3日於新北市工商展覽中心開唱。（翻攝自IG、和協整合行銷提供）WENDY確定10月3日於新北市工商展覽中心開唱。（翻攝自IG、和協整合行銷提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓團Red Velvet成員WENDY日前宣布9月回歸樂壇，推出全新迷你三輯《Cerulean Verge》，台北場演唱會也確定在10月3日於新北市工商展覽中心登場，成為她世界巡演的重要一站。

WENDY除了以新作品回饋歌迷，更啟動首次世界巡演，在短時間內連續拋出驚喜，預告2025下半年將展開全面活躍。ASND也表示正傾注心血準備新曲與演唱會，呼籲粉絲期待她展現不同以往的新舞台。

她日前搶先公開收錄曲《Believe》預告影片，身穿純白長裙現身草原，畫面結合煙火與廣闊景致，烘托出夢幻氛圍。悠揚歌聲與影像相互映襯，不僅突顯幻想感，也讓外界對新專輯期待升溫。

WENDY將於9月10日正式發行《Cerulean Verge》，隨後在20日與21日舉行首爾場演唱會，以雙重驚喜迎接粉絲；新北市工商展覽中心演唱會門票則於9月7日中午1200點於年代售票系統正式開賣，詳情可洽和協整合行銷臉書。

