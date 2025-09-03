晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

友情探班竟變「恐怖片女鬼」八點檔女星自嘲：我滿漂亮的耶

蔡祥（右）在《寶島西米樂 傳承》和王丁筑（左）越走越近。（台視提供）蔡祥（右）在《寶島西米樂 傳承》和王丁筑（左）越走越近。（台視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕蔡祥在台視八點檔《寶島西米樂 傳承》飾演的「海珍」和王丁筑飾演的「德惠」越走越近，海珍特地去拍片現場給德惠探班，沒想到卻意外被抓去當臨演扮女鬼，全臉塗白又七孔流血再加上及膝長髮，一改角色陽光開朗的形象。

「新造型」受到觀眾喜愛，不少人直呼：「好可愛的女鬼」、「怎麼現在過萬聖節？」蔡祥表示，看到劇本腦袋就已經有很多想法跟期待：「後來真的扮成女鬼時，自己都覺得太爆笑了！」

蔡祥在《寶島西米樂 傳承》扮成女鬼，引起觀眾討論。（台視提供）蔡祥在《寶島西米樂 傳承》扮成女鬼，引起觀眾討論。（台視提供）

蔡祥是長髮控，但為了拍戲，已經留了好幾年短髮造型，這次有機會和長髮版的自己相處，讓她開心到完全忘記臉上的鬼妝，自信地說：「我覺得滿漂亮的耶！」現場氛圍也被她帶動到笑聲不斷，她回憶有一場要殭屍跳進攝影棚的戲，自己憋笑到臉漲紅：「因為只要一笑完全不能演，幸好一次就ok！不然攝影師跟工作人員真的快憋不住笑了。」她認為「海珍」願意為了德惠扮鬼，看得出這個女孩是個善良脾氣又好的人。

蔡祥在《寶島西米樂 傳承》為了好友犧牲色相。（台視提供）蔡祥在《寶島西米樂 傳承》為了好友犧牲色相。（台視提供）

正值鬼月，蔡祥表示自己沒有特別的禁忌，並說演藝工作早出晚歸的作息是常態，因此許多家事，像是洗衣服也只能等晚上收工有空時才能做，為了工作跟傳統習俗背道而馳，只要心存敬意，生活都滿安心的。

不過蔡祥也曾遇過科學無法解釋的現象，她透露，看過電梯沒有人卻一直開開關關，平常都不以為意，但有個經驗卻讓她頭皮發麻：「有一次晚上，我一個人在化妝間，突然心裡發毛，後面的椅子就開始自己旋轉，然後發出怪聲，我嚇得要死，馬上放很大聲的音樂開始唱歌，但怕影響其他人的心情，後來只能把這件事默默放心裡。」

蔡祥是長髮控，對自己的新造型頗為滿意。（台視提供）蔡祥是長髮控，對自己的新造型頗為滿意。（台視提供）

蔡祥劇中為了好友情義相挺，莫名其妙扮成女鬼，她豁達認為，每種角色都是表演的一部分：「我演過屍體、跳樓的人，這些都只是不同人生的體驗。」倒是在生活中會耍心機的都是「人」她幽默表示：「其實最可怕的不是鬼，真正可怕的是人啦！」

《寶島西米樂 傳承》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。緯來戲劇台週一至週五晚間5-7點播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中