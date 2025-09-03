友情探班竟變「恐怖片女鬼」八點檔女星自嘲：我滿漂亮的耶

蔡祥（右）在《寶島西米樂 傳承》和王丁筑（左）越走越近。（台視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕蔡祥在台視八點檔《寶島西米樂 傳承》飾演的「海珍」和王丁筑飾演的「德惠」越走越近，海珍特地去拍片現場給德惠探班，沒想到卻意外被抓去當臨演扮女鬼，全臉塗白又七孔流血再加上及膝長髮，一改角色陽光開朗的形象。

「新造型」受到觀眾喜愛，不少人直呼：「好可愛的女鬼」、「怎麼現在過萬聖節？」蔡祥表示，看到劇本腦袋就已經有很多想法跟期待：「後來真的扮成女鬼時，自己都覺得太爆笑了！」

請繼續往下閱讀...

蔡祥在《寶島西米樂 傳承》扮成女鬼，引起觀眾討論。（台視提供）

蔡祥是長髮控，但為了拍戲，已經留了好幾年短髮造型，這次有機會和長髮版的自己相處，讓她開心到完全忘記臉上的鬼妝，自信地說：「我覺得滿漂亮的耶！」現場氛圍也被她帶動到笑聲不斷，她回憶有一場要殭屍跳進攝影棚的戲，自己憋笑到臉漲紅：「因為只要一笑完全不能演，幸好一次就ok！不然攝影師跟工作人員真的快憋不住笑了。」她認為「海珍」願意為了德惠扮鬼，看得出這個女孩是個善良脾氣又好的人。

蔡祥在《寶島西米樂 傳承》為了好友犧牲色相。（台視提供）

正值鬼月，蔡祥表示自己沒有特別的禁忌，並說演藝工作早出晚歸的作息是常態，因此許多家事，像是洗衣服也只能等晚上收工有空時才能做，為了工作跟傳統習俗背道而馳，只要心存敬意，生活都滿安心的。

不過蔡祥也曾遇過科學無法解釋的現象，她透露，看過電梯沒有人卻一直開開關關，平常都不以為意，但有個經驗卻讓她頭皮發麻：「有一次晚上，我一個人在化妝間，突然心裡發毛，後面的椅子就開始自己旋轉，然後發出怪聲，我嚇得要死，馬上放很大聲的音樂開始唱歌，但怕影響其他人的心情，後來只能把這件事默默放心裡。」

蔡祥是長髮控，對自己的新造型頗為滿意。（台視提供）

蔡祥劇中為了好友情義相挺，莫名其妙扮成女鬼，她豁達認為，每種角色都是表演的一部分：「我演過屍體、跳樓的人，這些都只是不同人生的體驗。」倒是在生活中會耍心機的都是「人」她幽默表示：「其實最可怕的不是鬼，真正可怕的是人啦！」

《寶島西米樂 傳承》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。緯來戲劇台週一至週五晚間5-7點播出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法