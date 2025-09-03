9.7高分泰劇《心口不一》主角 11月登台暗示有驚喜

〔記者鍾志均／台北報導〕泰星Boat（Boat Yongyut Termtuo）與Oat（Pasakorn Sanrattana）主演的《心口不一My Stubborn》在今年熱門泰劇中榜上有名，兩位主角今（3）宣布將在11月9日於花漾展演空間舉辦粉絲見面會。

Boat（左）、Oat主演《心口不一My Stubborn》打開知名度。（木奉娛樂提供）

曾來過台北旅遊和去101跨年的Oat開心說：「好期待再次到台北！我和Boat收到很多你們的支持鼓勵，讓我們都十分感動，還有…我還記得當時去夜市的美食好好吃！」

請繼續往下閱讀...

《心口不一My Stubborn》在愛奇藝平台首播時，創下最火熱度冠軍，並得到9.7高分評價，Boat與Oat首次挑大樑演出就以「小兵立大功」之姿圈粉無數，話題延燒不斷。

日前《心口不一My Stubborn》最終播映當天，於泰國舉辦的粉絲見面會，締造完售佳績，讓Boat與Oat又驚又喜，同時公布將會播出SP特別版。

「心口不一」粉絲見面會主視覺。（木奉娛樂提供）

寵粉的Boat與Oat也預告，將會準備全新舞台內容，用最棒演出謝謝粉絲；在泰國場的見面會上，兩人開場一段超性感火辣的舞台表演，讓粉絲瞬間臉紅心跳，到時台北場是否重現該段演出，兩人大賣關子表示：「敬請期待。」

Boat與Oat的泰星見面會票價共分VIP區NT$ 6,800元、A區NT$ 5,400元、B區NT$ 3,800元與愛心席NT$ 2,700元；福利包括全場HI-TOUCH與典藏小卡，2對1合照（VIP區全部）、2對2合照（A區全場）、2對4合照（B區全場）、Sound Check（VIP區全部與A區抽50名）、拍立得共75張、全場親簽海報（抽120名可參加Boat與Oat面簽），以及愛心席福利等同A區執行，活動詳情請上「木奉娛樂」官方粉絲團。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法