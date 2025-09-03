女友是韓志旼！JANNABI主唱11月幸福登台

JANNABI主唱崔政勳是韓志旼的男友。（遠雄創藝提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國復古搖滾天團JANNABI（韓語：잔나비）今（3）宣布11月9日將在Zepp New Taipei開唱，是他們出道11週年，首次的海外專場，其中主唱崔政勳女友正是女星韓志旼，獲愛情滋潤的他將來台釋放搖滾魂，歌迷可別錯過。

JANNABI團名在韓文古語中意為「猴子」，呼應大多數團員生肖屬猴；樂團由主唱崔政勳與吉他手金度亨兩位核心成員組成，以雙人編制延續團體對音樂的純粹追求。

請繼續往下閱讀...

JANNABI由主唱崔政勳（左）與吉他手金度亨組成。（遠雄創藝提供）

受60、70年代經典搖滾與英倫搖滾影響，JANNABI將復古元素與當代韓式歌謠完美融合，透過浪漫的管弦樂、華麗的和聲，以及充滿敘事感的歌詞，創造出令人沉醉的音樂宇宙。

JANNABI自2014年以單曲《로켓트》（火箭）出道後，逐步在韓國累積大量樂迷，並被樂評譽為「重燃韓國歌謠感性」的代表樂團，更掀起韓國樂壇的新復古風潮。

該團早期代表作如《熱烈的夏夜已逝，留下的只是無用之物》、《She》初展樂團的英倫搖滾風貌，2019年第二張專輯《Legend》打開主流知名度，成為韓國少數能與偶像團體在流量上匹敵的獨立樂團。

JANNABI出道11週年展開首度海外專場。（遠雄創藝提供）

當中的串流破億神曲《為了猶豫不決的戀人們》長期佔據音源榜，並在韓國大眾音樂賞獲得「年度歌曲」、「最佳現代搖滾歌曲」獎，演唱會上每每演至此曲必定掀起大合唱。

今年，JANNABI發行全新第四張正規專輯《Sound of Music pt.1》，主打歌《May the Tenderness Be with You!》邀請aespa隊長Karina合唱，歌曲甫釋出便掀起話題，再度展現JANNABI在當代樂壇的影響力。

JANNABI演唱會門票將於9月12日下午6點於拓元售票系統全面啟售。

