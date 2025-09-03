方志友不藏了！ 帥當「酒國女英豪」 公關力堪稱神級

連晨翔（左）、方志友在《舊金山美容院》飾演江氏兄妹，兩人 戲裡戲外默契佳。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕 連晨翔、方志友在TVBS影集《舊金山美容院》飾演沒有血緣關係的兄妹「江之浩」與「江之璐」，戲裡戲外一樣愛鬥嘴，展現江家兄妹的深厚情感。

方志友在《舊金山美容院》為幫助家裡到日式酒店上班。（TVBS提供）

劇中，方志友飾演江家老么「江之璐」，和飾演哥哥的連晨翔、哥哥好友章廣辰，以及青梅竹馬「屁孩Ryan」都有精彩對手戲。被問到現實生活中最想誰當自己哥哥？方志友毫不猶豫地選擇：「江之浩！因為他就是我哥哥。」她笑說這是兩人的首次合作，但默契卻像親兄妹一樣，不過也自曝：「其實我比他大兩歲啦！」

屁孩Ryan在《舊金山美容院》飾演連晨翔、方志友多年的好友。（TVBS提供）

兄妹情深的好交情，從片場互動就展露無遺。連晨翔在劇中飾演的江之浩擅長以料理安慰、鼓勵陷入低潮的親友，但方志友爆料：「這位劇中很會煮，可是本人（廚藝）煮得我頭很痛。」連晨翔立刻喊冤：「我想幫她烤土司都被拒絕！我現在有比較厲害，會單手打蛋。」結果馬上被方志友吐槽：「可能還有蛋殼在裡面喔！」兩人相愛相殺的互動笑翻現場，也讓觀眾更加期待播出後的兄妹化學效應。

章廣辰（左起）、連晨翔、方志友在《舊金山美容院》有不少精采對手戲。（TVBS提供）

方志友劇中扮演在日式酒店工作的小姐，除了要展現酒國女英豪的帥氣外，長袖善舞的公關能力更是堪稱一流。聊到角色個性，活潑健談的方志友被問到自己和角色誰更偏向E人（MBTI中的外向型人格），她表示角色江之璐因為家庭因素會比較收斂，而自己相對更E一些。但她隨即笑說：「其實我是I人（內向型人格）喔！看不出來嗎？遇到認識的人才會比較E啦！」

《舊金山美容院》以美容院與早餐店為舞台，呈現貼近台灣生活的日常故事。劇中不僅有親情間的摩擦與牽絆，也有年輕世代追尋自我的勇氣與希望。10月19日起，每週日晚間8點於TVBS 42頻道播出。

