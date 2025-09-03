晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

方志友不藏了！ 帥當「酒國女英豪」 公關力堪稱神級

連晨翔（左）、方志友在《舊金山美容院》飾演江氏兄妹，兩人 戲裡戲外默契佳。（TVBS提供）連晨翔（左）、方志友在《舊金山美容院》飾演江氏兄妹，兩人 戲裡戲外默契佳。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕 連晨翔、方志友在TVBS影集《舊金山美容院》飾演沒有血緣關係的兄妹「江之浩」與「江之璐」，戲裡戲外一樣愛鬥嘴，展現江家兄妹的深厚情感。

方志友在《舊金山美容院》為幫助家裡到日式酒店上班。（TVBS提供）方志友在《舊金山美容院》為幫助家裡到日式酒店上班。（TVBS提供）

劇中，方志友飾演江家老么「江之璐」，和飾演哥哥的連晨翔、哥哥好友章廣辰，以及青梅竹馬「屁孩Ryan」都有精彩對手戲。被問到現實生活中最想誰當自己哥哥？方志友毫不猶豫地選擇：「江之浩！因為他就是我哥哥。」她笑說這是兩人的首次合作，但默契卻像親兄妹一樣，不過也自曝：「其實我比他大兩歲啦！」

屁孩Ryan在《舊金山美容院》飾演連晨翔、方志友多年的好友。（TVBS提供）屁孩Ryan在《舊金山美容院》飾演連晨翔、方志友多年的好友。（TVBS提供）

兄妹情深的好交情，從片場互動就展露無遺。連晨翔在劇中飾演的江之浩擅長以料理安慰、鼓勵陷入低潮的親友，但方志友爆料：「這位劇中很會煮，可是本人（廚藝）煮得我頭很痛。」連晨翔立刻喊冤：「我想幫她烤土司都被拒絕！我現在有比較厲害，會單手打蛋。」結果馬上被方志友吐槽：「可能還有蛋殼在裡面喔！」兩人相愛相殺的互動笑翻現場，也讓觀眾更加期待播出後的兄妹化學效應。

章廣辰（左起）、連晨翔、方志友在《舊金山美容院》有不少精采對手戲。（TVBS提供）章廣辰（左起）、連晨翔、方志友在《舊金山美容院》有不少精采對手戲。（TVBS提供）

方志友劇中扮演在日式酒店工作的小姐，除了要展現酒國女英豪的帥氣外，長袖善舞的公關能力更是堪稱一流。聊到角色個性，活潑健談的方志友被問到自己和角色誰更偏向E人（MBTI中的外向型人格），她表示角色江之璐因為家庭因素會比較收斂，而自己相對更E一些。但她隨即笑說：「其實我是I人（內向型人格）喔！看不出來嗎？遇到認識的人才會比較E啦！」

《舊金山美容院》以美容院與早餐店為舞台，呈現貼近台灣生活的日常故事。劇中不僅有親情間的摩擦與牽絆，也有年輕世代追尋自我的勇氣與希望。10月19日起，每週日晚間8點於TVBS 42頻道播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中