晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

卡蒂B被控傷人「官司打7年終於勝訴」！出庭浮誇表情又成迷因

卡蒂B被控傷人「官司打7年終於勝訴」！出庭浮誇表情又成迷因卡蒂B在2018年被女保全控告傷人，索賠2400萬美元。近日法庭最終判決出爐，該案由卡蒂B勝訴。（美聯社）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國饒舌天后卡蒂B（Cardi B）近期因被一名女保全控告傷人而出庭，此官司持續7年，近日終於宣布卡蒂B勝訴。值得注意的是，卡蒂B在出庭過程中不停展現生動浮誇的表情，竟意外成為迷因梗圖，被製成各式各樣的表情包，在網路上瘋傳。

據外媒報導，卡蒂B與女保全的這起法律糾紛要回溯到到2018年，當時卡蒂B正處懷孕期間，在一次做產檢時，涉嫌在婦產科診間外以指甲攻擊女保全艾瑪尼埃利斯 （Emani Ellis）。艾瑪尼痛訴，卡蒂B當時不僅用指甲刮傷她的臉頰、羞辱身材，還朝她吐口水，為此艾瑪尼將卡蒂B告上法院，並索賠2400萬美元（約台幣7億3780萬）。

卡蒂B出庭時的浮誇表情被做成表情包，在網路上瘋傳。（翻攝自X）卡蒂B出庭時的浮誇表情被做成表情包，在網路上瘋傳。（翻攝自X）

卡蒂B近日在法庭時聲稱，是該名女保全先跟蹤她，並不斷用手機拍攝她，絲毫不給空間和隱私，搞笑的是，當出庭時面對法官提問「你是否有羞辱她身材」，卡蒂B馬上露出不屑表情，接著無奈撇嘴、擺手，全都被鏡頭捕捉，彷彿在演搞笑劇，這些畫面經過粉絲加工後，馬上成為社群上的「流量密碼」，各種表情包也被瘋傳。

歷經7年時間，此案近日終於迎來最終判決，法院裁定卡蒂B方獲得全面勝利，女保全提出的所有指控皆有不實與誇大嫌疑。面對判決結果，卡蒂B也公開發布聲明，「未來若再有人試圖挑釁或惡意中傷，絕不姑息，我方必定採取更嚴厲、更徹底的法律行動追究到底。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中