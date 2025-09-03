卡蒂B被控傷人「官司打7年終於勝訴」！出庭浮誇表情又成迷因

卡蒂B在2018年被女保全控告傷人，索賠2400萬美元。近日法庭最終判決出爐，該案由卡蒂B勝訴。（美聯社）



〔娛樂頻道／綜合報導〕美國饒舌天后卡蒂B（Cardi B）近期因被一名女保全控告傷人而出庭，此官司持續7年，近日終於宣布卡蒂B勝訴。值得注意的是，卡蒂B在出庭過程中不停展現生動浮誇的表情，竟意外成為迷因梗圖，被製成各式各樣的表情包，在網路上瘋傳。

據外媒報導，卡蒂B與女保全的這起法律糾紛要回溯到到2018年，當時卡蒂B正處懷孕期間，在一次做產檢時，涉嫌在婦產科診間外以指甲攻擊女保全艾瑪尼埃利斯 （Emani Ellis）。艾瑪尼痛訴，卡蒂B當時不僅用指甲刮傷她的臉頰、羞辱身材，還朝她吐口水，為此艾瑪尼將卡蒂B告上法院，並索賠2400萬美元（約台幣7億3780萬）。

卡蒂B出庭時的浮誇表情被做成表情包，在網路上瘋傳。（翻攝自X）

卡蒂B近日在法庭時聲稱，是該名女保全先跟蹤她，並不斷用手機拍攝她，絲毫不給空間和隱私，搞笑的是，當出庭時面對法官提問「你是否有羞辱她身材」，卡蒂B馬上露出不屑表情，接著無奈撇嘴、擺手，全都被鏡頭捕捉，彷彿在演搞笑劇，這些畫面經過粉絲加工後，馬上成為社群上的「流量密碼」，各種表情包也被瘋傳。

歷經7年時間，此案近日終於迎來最終判決，法院裁定卡蒂B方獲得全面勝利，女保全提出的所有指控皆有不實與誇大嫌疑。面對判決結果，卡蒂B也公開發布聲明，「未來若再有人試圖挑釁或惡意中傷，絕不姑息，我方必定採取更嚴厲、更徹底的法律行動追究到底。」

