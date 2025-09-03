晴時多雲

娛樂 最新消息

王一博粉絲注意！桃影場場秒殺不用怕 《熱烈》在台上映正式定檔

王一博在《熱烈》飾演對街舞夢想永不放棄的B-boy。（鴻聯國際提供）王一博在《熱烈》飾演對街舞夢想永不放棄的B-boy。（鴻聯國際提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由導演大鵬執導，集結中國超級巨星王一博與金馬影帝黃渤的熱血街舞電影《熱烈》確定在台嗨翻上映！這部在中國創下超過台幣37億票房的口碑神作，在眾多粉絲引頸期盼下，終於宣布定檔日期，並同步釋出定檔海報與「熱血版」預告，讓台灣影迷們搶先感受這股直衝腦門、點燃靈魂的街舞狂潮。

黃渤在《熱烈》飾演對街舞執著熱愛的教練。（鴻聯國際提供）黃渤在《熱烈》飾演對街舞執著熱愛的教練。（鴻聯國際提供）

電影講述了由黃渤飾演的舞團教練丁雷，遇到了由王一博飾演的熱血B-boy 陳爍，因緣際會下，陳爍加入丁雷經營的「驚嘆號」舞團，與團內各路高手碰撞出精彩火花，笑料不斷。然而追夢的路上並非一帆風順，面對接踵而至的現實挑戰，他們將透過街舞，用最熱血的方式回擊人生難題。

值得一提的是，《熱烈》也是王一博主演的首部在台上映電影，此前《熱烈》已連續3年在桃園電影節亮相，往年每次放映都吸引大批粉絲購票秒殺，引發粉絲在影廳內大排長龍、一票難求的盛況，讓王一博有「票房秒殺王」之稱，也讓這次的正式上映更受矚目。

《熱烈》確定在台上映，也成為王一博首度在台正式上映的電影。（鴻聯國際提供）《熱烈》確定在台上映，也成為王一博首度在台正式上映的電影。（鴻聯國際提供）

定檔海報中，閃耀的舞台上，黃渤飾演的丁雷高舉雙手，熱血澎湃地表達喜悅；而王一博飾演的陳爍則跳著招牌街舞動作，展現追逐夢想的專注態度。同時，「熱血版」預告中，陳爍那句擲地有聲的「強者做選擇，弱者被選擇」，揭示了他對於街舞夢堅定無畏的心。

也正是這股熱血，支撐著陳爍拚命苦練，不斷前行，只為得到一次上臺的機會，也傳遞出電影明確的核心主旨，並向所有勇敢追夢的人致敬。《熱烈》將於9月26日正式在台上映，更多官方消息請洽鴻聯國際粉專。

《熱烈》熱血版預告：

https://youtu.be/aqQxAMHeVe4?feature=shared

