晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（新碟快報）許光漢賣座純愛正式推出精美收藏！鬼月應景《厲陰宅》滿滿贈品

許光漢主演的純愛力作《青春18x2 通往有你的旅程》正式在台推出實體光碟。（得利影視提供）許光漢主演的純愛力作《青春18x2 通往有你的旅程》正式在台推出實體光碟。（得利影視提供）

〔記者許世穎／專題報導〕「亞洲男神」、「國民老公」許光漢退伍後已正式復出，上週除了在香港正式宣布主演新片《他年她日》亞洲巡迴開跑、合體「落日飛車」在音樂節開唱，他去年主演、在台上映大賣台幣7579萬元的《青春18x2 通往有你的旅程》也正式在台推出實體光碟，讓影迷、粉絲可以好好收藏。

該片改編自網路發表的遊記「青春．18 x 2 日本慢車流浪記」，由《餘命十年》藤井道人執導，許光漢和日本文青女神清原果耶主演，電影在台上映天數長達292天，創下2024年首輪戲院上映天數最長的台灣電影紀錄，並入圍金馬獎最佳改編劇本、最佳攝影等4項大獎。

《青春18x2 通往有你的旅程》在台推出藍光BD收藏版（左）、及DVD兩種版本。（得利影視提供）《青春18x2 通往有你的旅程》在台推出藍光BD收藏版（左）、及DVD兩種版本。（得利影視提供）

代理發行的得利影視推出包括藍光BD、DVD兩種版本，藍光收藏版除了收錄製作特輯、映後座談、劇照集錦外，首批還加贈內附Jimmy旅行心情手記的「旅遊手札」，以及劇照/經典台詞貼紙。讓影迷除了重溫許光漢飾演的Jimmy走過的旅程，還可以帶著旅行手札記下你自己的旅行心情。

《厲陰宅》在台推出「UHD+BD雙碟限定鐵盒版」（左）以及「UHD+BD雙碟行家典藏鐵盒版」。（得利影視提供）《厲陰宅》在台推出「UHD+BD雙碟限定鐵盒版」（左）以及「UHD+BD雙碟行家典藏鐵盒版」。（得利影視提供）

農曆7月最應景的《厲陰宅》系列推出新作《厲陰宅：最終聖事》，將於明天（4日）正式在台上映，開啟賣座「厲陰宅宇宙」的首部也是最經典的《厲陰宅》也推出「UHD+BD雙碟行家典藏鐵盒版」以及「UHD+BD雙碟限定鐵盒版」供影迷收藏。

豪華滿載的行家典藏版除了進口STEELBOOK鐵盒，按慣例也附上滿滿贈品，包括A3雙面戲院版海報、5張雙面人物卡、6張幕後場景卡、8頁華倫小冊子、捉迷藏游戲介紹，以及「Based on the true case files of The Warrens」貼紙，喜歡該片的影迷千萬別錯過。

《世界大戰》推出「UHD+BD雙碟20周年影迷典藏版」歡慶20周年。（得利影視提供）《世界大戰》推出「UHD+BD雙碟20周年影迷典藏版」歡慶20周年。（得利影視提供）

另一個豪華滿載的，則是深受台灣觀眾喜愛的「阿湯哥」湯姆克魯斯與金獎導演史蒂芬史匹柏合作的2005年驚悚經典《世界大戰》，此次推出「UHD+BD雙碟20周年影迷典藏版」，附贈包括劇照書、收納用信封套、兩款海報、6張藝術卡、跨頁典藏照以及貼紙，滿滿贈品邀影迷一同歡慶該片20周年。

惡搞片經典《聖杯傳奇》推出「UHD+BD雙碟鐵盒版」。（得利影視提供）惡搞片經典《聖杯傳奇》推出「UHD+BD雙碟鐵盒版」。（得利影視提供）

此外，惡搞片經典《聖杯傳奇》也推出「UHD+BD雙碟鐵盒版」，該片是由《巴西》、《未來總動員》、《賭城風情畫》鬼才名導泰瑞吉蘭與英國著名喜劇表演「蒙地蟒蛇」劇團合作拍攝的經典惡搞名片，故事內容講述的正是著名的亞瑟王與圓桌武士，及其探尋聖杯的故事。

《聖杯傳奇》充滿著風趣幽默、Kuso而搞笑的手法、劇場與紀錄的混搭在70年代極為轟動，也讓當時年輕的泰瑞吉蘭一炮而紅，2009年金馬影展重新放映，也讓許多新舊影迷都為之瘋狂，絕對值得珍藏。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中