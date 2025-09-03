（新碟快報）許光漢賣座純愛正式推出精美收藏！鬼月應景《厲陰宅》滿滿贈品

許光漢主演的純愛力作《青春18x2 通往有你的旅程》正式在台推出實體光碟。（得利影視提供）

〔記者許世穎／專題報導〕「亞洲男神」、「國民老公」許光漢退伍後已正式復出，上週除了在香港正式宣布主演新片《他年她日》亞洲巡迴開跑、合體「落日飛車」在音樂節開唱，他去年主演、在台上映大賣台幣7579萬元的《青春18x2 通往有你的旅程》也正式在台推出實體光碟，讓影迷、粉絲可以好好收藏。

該片改編自網路發表的遊記「青春．18 x 2 日本慢車流浪記」，由《餘命十年》藤井道人執導，許光漢和日本文青女神清原果耶主演，電影在台上映天數長達292天，創下2024年首輪戲院上映天數最長的台灣電影紀錄，並入圍金馬獎最佳改編劇本、最佳攝影等4項大獎。

《青春18x2 通往有你的旅程》在台推出藍光BD收藏版（左）、及DVD兩種版本。（得利影視提供）

代理發行的得利影視推出包括藍光BD、DVD兩種版本，藍光收藏版除了收錄製作特輯、映後座談、劇照集錦外，首批還加贈內附Jimmy旅行心情手記的「旅遊手札」，以及劇照/經典台詞貼紙。讓影迷除了重溫許光漢飾演的Jimmy走過的旅程，還可以帶著旅行手札記下你自己的旅行心情。

《厲陰宅》在台推出「UHD+BD雙碟限定鐵盒版」（左）以及「UHD+BD雙碟行家典藏鐵盒版」。（得利影視提供）

農曆7月最應景的《厲陰宅》系列推出新作《厲陰宅：最終聖事》，將於明天（4日）正式在台上映，開啟賣座「厲陰宅宇宙」的首部也是最經典的《厲陰宅》也推出「UHD+BD雙碟行家典藏鐵盒版」以及「UHD+BD雙碟限定鐵盒版」供影迷收藏。

豪華滿載的行家典藏版除了進口STEELBOOK鐵盒，按慣例也附上滿滿贈品，包括A3雙面戲院版海報、5張雙面人物卡、6張幕後場景卡、8頁華倫小冊子、捉迷藏游戲介紹，以及「Based on the true case files of The Warrens」貼紙，喜歡該片的影迷千萬別錯過。

《世界大戰》推出「UHD+BD雙碟20周年影迷典藏版」歡慶20周年。（得利影視提供）

另一個豪華滿載的，則是深受台灣觀眾喜愛的「阿湯哥」湯姆克魯斯與金獎導演史蒂芬史匹柏合作的2005年驚悚經典《世界大戰》，此次推出「UHD+BD雙碟20周年影迷典藏版」，附贈包括劇照書、收納用信封套、兩款海報、6張藝術卡、跨頁典藏照以及貼紙，滿滿贈品邀影迷一同歡慶該片20周年。

惡搞片經典《聖杯傳奇》推出「UHD+BD雙碟鐵盒版」。（得利影視提供）

此外，惡搞片經典《聖杯傳奇》也推出「UHD+BD雙碟鐵盒版」，該片是由《巴西》、《未來總動員》、《賭城風情畫》鬼才名導泰瑞吉蘭與英國著名喜劇表演「蒙地蟒蛇」劇團合作拍攝的經典惡搞名片，故事內容講述的正是著名的亞瑟王與圓桌武士，及其探尋聖杯的故事。

《聖杯傳奇》充滿著風趣幽默、Kuso而搞笑的手法、劇場與紀錄的混搭在70年代極為轟動，也讓當時年輕的泰瑞吉蘭一炮而紅，2009年金馬影展重新放映，也讓許多新舊影迷都為之瘋狂，絕對值得珍藏。

