2年前《不熙娣》跳舞影片遭瘋傳！Kevin老師遭虧是肢障反應曝

Kevin老師過去上《小姐不熙娣》曾秀舞技。（bassik、Kevin老師提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「時尚美妝教父」Kevin老師本週日（7）日將迎56歲生日，正在思考如何慶生的他，日前無預警收到《小姐不熙娣》送給他的「生日禮物」，是2年前他上節目跳舞的影片，被剪輯成短影音在網路上流傳；不過Kevin老師說：「有點傻眼，但網友沒看過原始影片就來吐槽肢體障礙，我也能理解。」

這段影片是Kevin老師2年前去參加《小姐不熙娣》的舞蹈單元，他回憶是在錄影前三週收到邀約：「當時影集《Wednesday（星期三）》正在熱播，我很喜歡女主角的這段表演，就跟製作單位說想跳這一段，特別練習了很久。」

Kevin老師過去上小S主持的《小姐不熙娣》。（bassik、Kevin老師提供）

不料到錄影前兩天，製作單位告訴Kevin老師，拿不到這段音樂的版權，只能用有節奏點的音樂讓他跳：「所以我就在沒有音樂、沒有歌聲的情況下，看起來有點生硬的乾跳。」沒想到兩年後，這段影片在上週被節目的小編剪輯，配上聳動的標題後po上網，有些網友沒看過《Wednesday》或《小姐不熙娣》當時錄影播出的內容就開始吐槽他肢體障礙，Kevin老師說：「我當下有點傻眼，但覺得網友們有這樣的反應也很自然。」

於是，他把這段影片和《Wednesday》的舞蹈，重新合成一個「同框版」，放在自己的社群平台上，收到很多正面的評價回應，Kevin老師說：「創下我近期流量累積最快速的影片紀錄，換個角度來看，謝謝製作單位提前送我的生日禮物。」

Kevin老師的自創品牌如今3歲了。（bassik、Kevin老師提供）

Kevin老師坦言，從小就喜歡表現自己，不論是國語文競賽或唱歌、跳舞比賽，他都很積極參加，享受在台上發光發熱的感覺：「我雖然不是科班，但當兵是藝工隊，有接受一些基礎訓練，我相信自己身體的柔軟度與律動，都比同齡的人表現不錯。」有沒有考慮出唱片？他笑說：「這個部分就留給專業的人，我等60歲再考慮看看。」

他還是專注在自己的時尚美容與生活頻道、以及自創品牌經營，Kevin老師說：「期許自己的狀態和品牌業績都能維持的一樣好，就是我的生日心願。」

