晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

2年前《不熙娣》跳舞影片遭瘋傳！Kevin老師遭虧是肢障反應曝

Kevin老師過去上《小姐不熙娣》曾秀舞技。（bassik、Kevin老師提供）Kevin老師過去上《小姐不熙娣》曾秀舞技。（bassik、Kevin老師提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「時尚美妝教父」Kevin老師本週日（7）日將迎56歲生日，正在思考如何慶生的他，日前無預警收到《小姐不熙娣》送給他的「生日禮物」，是2年前他上節目跳舞的影片，被剪輯成短影音在網路上流傳；不過Kevin老師說：「有點傻眼，但網友沒看過原始影片就來吐槽肢體障礙，我也能理解。」

這段影片是Kevin老師2年前去參加《小姐不熙娣》的舞蹈單元，他回憶是在錄影前三週收到邀約：「當時影集《Wednesday（星期三）》正在熱播，我很喜歡女主角的這段表演，就跟製作單位說想跳這一段，特別練習了很久。」

Kevin老師過去上小S主持的《小姐不熙娣》。（bassik、Kevin老師提供）Kevin老師過去上小S主持的《小姐不熙娣》。（bassik、Kevin老師提供）

不料到錄影前兩天，製作單位告訴Kevin老師，拿不到這段音樂的版權，只能用有節奏點的音樂讓他跳：「所以我就在沒有音樂、沒有歌聲的情況下，看起來有點生硬的乾跳。」沒想到兩年後，這段影片在上週被節目的小編剪輯，配上聳動的標題後po上網，有些網友沒看過《Wednesday》或《小姐不熙娣》當時錄影播出的內容就開始吐槽他肢體障礙，Kevin老師說：「我當下有點傻眼，但覺得網友們有這樣的反應也很自然。」

於是，他把這段影片和《Wednesday》的舞蹈，重新合成一個「同框版」，放在自己的社群平台上，收到很多正面的評價回應，Kevin老師說：「創下我近期流量累積最快速的影片紀錄，換個角度來看，謝謝製作單位提前送我的生日禮物。」

Kevin老師的自創品牌如今3歲了。（bassik、Kevin老師提供）Kevin老師的自創品牌如今3歲了。（bassik、Kevin老師提供）

Kevin老師坦言，從小就喜歡表現自己，不論是國語文競賽或唱歌、跳舞比賽，他都很積極參加，享受在台上發光發熱的感覺：「我雖然不是科班，但當兵是藝工隊，有接受一些基礎訓練，我相信自己身體的柔軟度與律動，都比同齡的人表現不錯。」有沒有考慮出唱片？他笑說：「這個部分就留給專業的人，我等60歲再考慮看看。」

他還是專注在自己的時尚美容與生活頻道、以及自創品牌經營，Kevin老師說：「期許自己的狀態和品牌業績都能維持的一樣好，就是我的生日心願。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中