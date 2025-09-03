家家臨時取消五月天演唱會開場 原因嚇人「輸了兩袋血」

〔記者陳慧玲／台北報導〕「靈魂歌姬」家家原本今（3日）晚要擔任五月天演唱會開場嘉賓，不過昨晚臨時在社群宣布取消演出，事後原因曝光，她自爆「輸了兩袋血」，歌迷很為她擔心，希望她身體早日康復。

家家身體不適還輸血，無奈取消擔任五月天演唱會開場嘉賓。（相信音樂提供）

五月天昨晚開始在上海體育場舉行「回到那一天」巡演，本來今晚是由近期推出新專輯《你給我的》家家唱開場，但昨晚社群突然公布「演出取消」消息，家家談到，本來很期待帶著新歌和歌迷見面，「沒想到因為身體狀況無法見面，真的很抱歉。」

請繼續往下閱讀...

歌迷很關心家家身體狀況，她也再次發文解釋原因：「今天很不好意思，對於自己的演出以及期待相見的大家，因為是有點不敢想像的後果所以取消了這次的活動。我輸了兩袋血然後平安回家休息了，謝謝你們的體諒與包容。我期待自己可以繼續努力跟你們聚在一起，而且會有蝴蝶效應，讓更多的人受到歌曲的祝福與關心。」

看到家家身體不適還必須輸血，歌迷更擔心，但她幽默以自己的新歌《還沒》強調：「沒事啦！我『還沒』跟你們一起唱歌呢！」希望自己快點好起來唱歌給歌迷聽，另外家家也感恩說：「忘了謝謝獻血的朋友，我不認識你，但是你真的拯救了我的生命，很感激、很感動。」

唱片公司則表示：「謝謝大家，家家昨日因為身體不適，經醫生診斷建議輸血，目前已平安健康返家休息，再次感謝大家關心。」但未說明家家身體是哪方面出了問題。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法