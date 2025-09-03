晴時多雲

娛樂 最新消息

六月當媽後最怕「激烈運動」 李玉璽三刷《花甲》憂酒鬼性格上身

《花甲少年趣旅行》李玉璽（左1）三刷伴遊，直呼這組合擔心太會喝。（台灣大哥大MyVideo提供）《花甲少年趣旅行》李玉璽（左1）三刷伴遊，直呼這組合擔心太會喝。（台灣大哥大MyVideo提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《花甲少年趣旅行》最新找來謝承均、六月、李玉璽、項婕如組成旅伴，攜手暢遊台中。六月、李玉璽接受MyVideo專訪，身為節目開播以來首位「三刷」的男少年，李玉璽坦言每次都期待新組合擦出不一樣的火花，但見到這回的旅伴組合後，竟忍不住自我提醒：「有點擔心會不會一直在喝（酒），怕太開心啦！」六月第一次加入《花甲》，笑喊自己一直都是配合型旅伴，最怕兩種，一是被拱當導遊，二是激烈運動」，自嘲：「媽媽擔心體力跟不上年輕組的腳步，哈哈哈！」沒想到這趟旅程卻讓她相當自在，「覺得超開心，這趟真的像度假！」

這趟旅程中，李玉璽圓夢體驗「滑雪」，在台灣練習場試水溫就上手。他說身邊很多朋友都飛日本滑雪，自己一直想試卻怕「去了不喜歡會無聊」，沒想到這回直接在行程中完成初體驗，嗨翻大讚「超過癮！」他對旅伴印象也大翻轉，過去因夯劇《鬥魚》留下「很壞」既定形象的謝承均，實際相處竟讓他跌破眼鏡，「仔哥（謝承均）私下其實是個超級暖男，人真的很好，很照顧大家。」

《花甲少年趣旅行》六月（左1）自嘲「媽媽最怕激烈運動」！首次加盟被李玉璽（右2）逗笑飆淚。（台灣大哥大MyVideo提供）《花甲少年趣旅行》六月（左1）自嘲「媽媽最怕激烈運動」！首次加盟被李玉璽（右2）逗笑飆淚。（台灣大哥大MyVideo提供）

《花甲少年趣旅行》最新找來謝承均（左上）、六月（左下）、項婕如（中）與李玉璽（右）組成旅伴，攜手暢遊台中。（台灣大哥大MyVideo提供）《花甲少年趣旅行》最新找來謝承均（左上）、六月（左下）、項婕如（中）與李玉璽（右）組成旅伴，攜手暢遊台中。（台灣大哥大MyVideo提供）

六月則把「換裝拍照」列為最難忘的笑點行程。雖然她拍戲穿古裝見怪不怪，但和朋友一起換裝合照「笑料加倍」：「尤其是李玉璽穿旗袍，我笑到一直流眼淚！」談到同行夥伴，她直呼全員都是熟悉的朋友，不忘對多年閨蜜「仔哥」喊話我愛你，同時也誇讚婕如、玉璽很體貼、會照顧人，「媽媽已經在期待下一次旅行了！」

節目中的交換禮物更成為暖心高潮。李玉璽收到項婕如「限定版心意」，是在旅途中找畫家畫卡片、還偷偷蒐集拍立得照片，「這些都是只有在旅行當下才能完成的禮物，事後用錢買不到！」他感動表示，從一路的對話到交換禮物的真誠，都成了這趟旅程最大收穫。

點圖放大header
點圖放大body

