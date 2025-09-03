許效舜被來賓求簽本票！「現場變臉」曝澎恰恰現況

評審長許效舜出題。（公視台語台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕全台唯一以台語為主軸的站立式喜劇選秀節目《Talk Talk秀台語》，第二季將於本月26日登場，網路特別企劃《Talk Talk秀台語－全民練喙花》也話題不斷，其中還有選手突發奇想想讓許效舜簽「本票」，許效舜幽默反應也讓全場笑翻。

本週主持黃金陣容邀請到張秀卿與許志豪聯手，這也是兩人認識超過20年以來，史上第一次在節目裡合體主持。

張秀卿（左起）、許效舜、許志豪。（公視台語台提供）

上週播出的「編故事展口藝」創意單元中，選手分隊進行故事接龍大賽，現場笑聲不斷。壓軸出場的選手二人組 LIYA 與 SEAN 滿臉塗白，以「紙紮人」造型震撼登場，一上台便引起觀眾驚呼。兩人帶來原創作品《滯銷的金童玉女悲歌》，詼諧卻帶點驚悚的表演氛圍，成功抓住全場目光。觀眾從一開始的錯愕到最後報以熱烈掌聲。許效舜也忍不住點頭讚賞，並提醒：「第二季的選手要注意啦，強敵真的來了！」

評審長許效舜延續節目傳統，發放親筆簽名紅包鼓勵淘汰者，一名選手突發奇想要求舜哥簽「本票」，許效舜當場妙答：「千萬不行！我有一個朋友就是簽太多本票，現在人都還沒回來！」瞬間引爆全場笑聲，澎恰恰又再度成為節目的經典笑哏。除了爆笑環節，許效舜也勉勵選手：「每個人都有屬於自己的特點！一定要找到最突出的優勢，把它放大，你就會被看見！」

隨後，王秀容老師登場分享「高雄輕軌」的台語說法，指出可用「輕鐵」或「輕便電車」。她強調，台語是一種「living language」，會隨時代不斷更新，並鼓勵觀眾上「公視台語台新詞辭庫」查詢更多新詞，讓語言學習更貼近生活。

