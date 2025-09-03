才爆肺部有結節！吳淡如心痛送走90歲大阿姨 母親三姊妹皆不敵肺癌亡

〔記者侯家瑜／台北報導〕知名作家吳淡如近日接連在社群分享家族與健康近況。上週她透露自己進行低劑量斷層掃描健檢，雖肺部仍有結節，但醫生判定沒有惡化。沒想到今她再度發文，透露90歲大阿姨因肺癌復發病逝，也說母親的三位姊妹，過世原因幾乎都與肺癌有關，讓她特別感慨。

吳淡如悼念已逝的阿姨。（翻攝自臉書）

吳淡如回憶大阿姨是護理師，70歲時便及早發現腫瘤並開刀切除，雖延緩多年，病魔仍再度找上門。她感謝大阿姨一生無私付出，不僅照顧病人也守護親友，永遠以平和心面對人生。

談及童年往事，吳淡如笑稱自己小時候總愛「溜去大阿姨家吃飯」，因為大阿姨手藝高超，特別是炒米粉的味道至今難忘；反觀自己家因為講究衛生，菜總是煮得過爛，調味也清淡，「一言難盡」。她直言，童年時吃過的美味幾乎都在大阿姨家。

最後，她向大阿姨深情致謝：「謝謝大阿姨，謝謝照顧。好人一生平安。」字句間充滿懷念與不捨，也再次提醒外界重視肺部健康，及早檢查的重要性。

