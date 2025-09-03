晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

才爆肺部有結節！吳淡如心痛送走90歲大阿姨 母親三姊妹皆不敵肺癌亡

〔記者侯家瑜／台北報導〕知名作家吳淡如近日接連在社群分享家族與健康近況。上週她透露自己進行低劑量斷層掃描健檢，雖肺部仍有結節，但醫生判定沒有惡化。沒想到今她再度發文，透露90歲大阿姨因肺癌復發病逝，也說母親的三位姊妹，過世原因幾乎都與肺癌有關，讓她特別感慨。

吳淡如悼念已逝的阿姨。（翻攝自臉書）吳淡如悼念已逝的阿姨。（翻攝自臉書）

吳淡如回憶大阿姨是護理師，70歲時便及早發現腫瘤並開刀切除，雖延緩多年，病魔仍再度找上門。她感謝大阿姨一生無私付出，不僅照顧病人也守護親友，永遠以平和心面對人生。

談及童年往事，吳淡如笑稱自己小時候總愛「溜去大阿姨家吃飯」，因為大阿姨手藝高超，特別是炒米粉的味道至今難忘；反觀自己家因為講究衛生，菜總是煮得過爛，調味也清淡，「一言難盡」。她直言，童年時吃過的美味幾乎都在大阿姨家。

最後，她向大阿姨深情致謝：「謝謝大阿姨，謝謝照顧。好人一生平安。」字句間充滿懷念與不捨，也再次提醒外界重視肺部健康，及早檢查的重要性。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中