張秀卿與男星穿「情侶裝」登場！許志豪曝她20年前暖舉

〔記者林欣穎／台北報導〕全台唯一以台語為主軸的站立式喜劇選秀節目《Talk Talk秀台語》，第二季將於本月26日登場，網路特別企劃《Talk Talk秀台語－全民練喙花》本週主持黃金陣容邀請到張秀卿與許志豪聯手，這也是兩人認識超過20年以來，史上第一次在節目裡合體主持。

張秀卿許志豪「情侶裝」登場，兩人認識20年首度螢光幕同框主持。（公視台語台提供）

兩人一出場便穿著一模一樣的色系造型，被觀眾笑稱是「情侶裝」，但其實並非事先安排，而是兩人的多年自然默契。此外，Sandy因介紹「簡」姓選手口誤，全場笑翻的短影音已突破百萬觀看，也成為繼Albee誤認舜哥為澎恰恰之後，節目第二支百萬點閱影片。

請繼續往下閱讀...

許志豪近年在各大節目中以幽默唱腔翻唱台語歌曲，其中英文版《金包銀》更創下百萬點閱的驚人成績，去年還推出睽違十年的台語專輯《袂記的青春》。許志豪笑說：「其實我很緊張，因為秀卿姐姐很不受控，哈！」讓現場笑聲不斷。

他也感性回憶，20年前兩人同在唱片公司，當時自己還是「小小小師弟」，經常跟著張秀卿師姐南征北討，「真的要謝謝秀卿姐姐的照顧，是她一路帶著我，讓我有很多機會被更多人看見！」。他曾參與《Talk Talk秀台語》第一季錄影，直呼這次回到《全民練喙花》就像「回娘家」一樣自在又開心，還喊話：「如果有第三季，我一定要再來玩！」展現滿滿熱情。

上週播出的「編故事展口藝」創意單元中，選手分隊進行故事接龍大賽，現場笑聲不斷。酸酸發揮演技，描述「18年前的張秀卿，在車站賣茶葉蛋，為吸引客人乾脆換上辣妹裝唱歌兜售」，號稱是「辣妹駕到」的傳奇故事大揭秘，全場笑翻。張秀卿聽完忍不住打趣：「我真的聽了好感動，差點哭出來，因為很怕拿不到分數！」再次引起全場哈哈大笑。

