晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張秀卿與男星穿「情侶裝」登場！許志豪曝她20年前暖舉

〔記者林欣穎／台北報導〕全台唯一以台語為主軸的站立式喜劇選秀節目《Talk Talk秀台語》，第二季將於本月26日登場，網路特別企劃《Talk Talk秀台語－全民練喙花》本週主持黃金陣容邀請到張秀卿與許志豪聯手，這也是兩人認識超過20年以來，史上第一次在節目裡合體主持。

張秀卿許志豪「情侶裝」登場，兩人認識20年首度螢光幕同框主持。（公視台語台提供）張秀卿許志豪「情侶裝」登場，兩人認識20年首度螢光幕同框主持。（公視台語台提供）

兩人一出場便穿著一模一樣的色系造型，被觀眾笑稱是「情侶裝」，但其實並非事先安排，而是兩人的多年自然默契。此外，Sandy因介紹「簡」姓選手口誤，全場笑翻的短影音已突破百萬觀看，也成為繼Albee誤認舜哥為澎恰恰之後，節目第二支百萬點閱影片。

許志豪近年在各大節目中以幽默唱腔翻唱台語歌曲，其中英文版《金包銀》更創下百萬點閱的驚人成績，去年還推出睽違十年的台語專輯《袂記的青春》。許志豪笑說：「其實我很緊張，因為秀卿姐姐很不受控，哈！」讓現場笑聲不斷。

他也感性回憶，20年前兩人同在唱片公司，當時自己還是「小小小師弟」，經常跟著張秀卿師姐南征北討，「真的要謝謝秀卿姐姐的照顧，是她一路帶著我，讓我有很多機會被更多人看見！」。他曾參與《Talk Talk秀台語》第一季錄影，直呼這次回到《全民練喙花》就像「回娘家」一樣自在又開心，還喊話：「如果有第三季，我一定要再來玩！」展現滿滿熱情。

上週播出的「編故事展口藝」創意單元中，選手分隊進行故事接龍大賽，現場笑聲不斷。酸酸發揮演技，描述「18年前的張秀卿，在車站賣茶葉蛋，為吸引客人乾脆換上辣妹裝唱歌兜售」，號稱是「辣妹駕到」的傳奇故事大揭秘，全場笑翻。張秀卿聽完忍不住打趣：「我真的聽了好感動，差點哭出來，因為很怕拿不到分數！」再次引起全場哈哈大笑。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中