日星清水尋也驚爆染毒遭逮！參演最新作品戲份恐遭刪減

26歲日本男星清水尋也因涉嫌染毒，於今（3）日清晨遭警方逮捕。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕26歲日本男星清水尋也驚傳因涉嫌染毒，於今（3）日清晨被警方逮捕。清水尋也於2012出道，近期參演的日劇《第19號病歷表》目前正在播出中，將於7日播出大結局，若染毒屬實，恐會影響其戲份。

據日媒報導，警方於3日清晨4點半進入清水尋也東京住所展開搜查，經過2小時後搜查後，清水尋因涉及吸食大麻遭逮捕。

爆出染毒事件後，清水尋也近期出演的日劇《第19號病歷表》戲份恐遭刪減。（翻攝自IG）

回顧清水尋也演藝生涯，他在2012年就出道，曾參與演出無數知名影視作品，包含電影《渴望》、《東京復仇者》系列，更在目前正播出中的日劇《第19號病歷表》中飾演內科醫師，由於日本演藝圈一向對違法事件絕無寬貸，因此不少人猜測，清水尋也在《第19號病歷表》中的戲份應該會馬上被刪減。

