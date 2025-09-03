《鬼玩人》編劇驚傳逝世！享年67歲 曾客串《蜘蛛人》系列電影

美國編劇、男星史考特史匹格爾驚傳辭世，享年67歲。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國編劇、男星史考特史匹格爾（Scott Spiegel）近日驚傳辭世，享年67歲，以編劇走紅的他曾客串《蜘蛛人》系列電影，2022年更在《奇異博士2：失控多重宇宙》中為亡靈角色配音。

史考特近日傳出已於上月底辭世，消息傳出後，引發外界高度震驚。其圈內好友、好萊塢男星布魯斯坎貝爾（Bruce Campbell）也悲痛發文悼念：「對我來說這是非常悲痛的失去。」

史考特在1987年與導演山姆雷米（Sam Raimi）共同編導《鬼玩人》（1987）而聞名，後續更編導了《入侵者 Intruder》（1989），《菜鳥霹靂膽 The Rookie》（1990）等作，也曾客串過不少影視作品，包含電影《蜘蛛人》（2002）、《蜘蛛人2》（2004）、《地獄魔咒》等，2022年在《奇異博士2》中擔任亡靈角色配音，成為他生前最後參演的作品。

