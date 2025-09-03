晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

《鬼玩人》編劇驚傳逝世！享年67歲 曾客串《蜘蛛人》系列電影

美國編劇、男星史考特史匹格爾驚傳辭世，享年67歲。（翻攝自網路）美國編劇、男星史考特史匹格爾驚傳辭世，享年67歲。（翻攝自網路）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國編劇、男星史考特史匹格爾（Scott Spiegel）近日驚傳辭世，享年67歲，以編劇走紅的他曾客串《蜘蛛人》系列電影，2022年更在《奇異博士2：失控多重宇宙》中為亡靈角色配音。

史考特近日傳出已於上月底辭世，消息傳出後，引發外界高度震驚。其圈內好友、好萊塢男星布魯斯坎貝爾（Bruce Campbell）也悲痛發文悼念：「對我來說這是非常悲痛的失去。」

史考特在1987年與導演山姆雷米（Sam Raimi）共同編導《鬼玩人》（1987）而聞名，後續更編導了《入侵者 Intruder》（1989），《菜鳥霹靂膽 The Rookie》（1990）等作，也曾客串過不少影視作品，包含電影《蜘蛛人》（2002）、《蜘蛛人2》（2004）、《地獄魔咒》等，2022年在《奇異博士2》中擔任亡靈角色配音，成為他生前最後參演的作品。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中