王心凌被爆與吳克群「舊情復燃」飛機上出現護愛畫面

王靖惟／核稿編輯

〔記者陳慧玲／綜合報導〕王心凌最近才宣布好消息，11月即將到美國的紐約及舊金山開唱，還鬆口明年初將重返台北小巨蛋演唱，這讓歌迷期待又興奮。氣勢如虹的王心凌，事業如意之外，現傳出私人感情方面也有新進展，疑似和吳克群「舊情復燃」，雙方歌迷也好奇這段緋聞發展。

王心凌外型甜美，最近又傳出緋聞。（翻攝自IG）

早在18年前，吳克群就透露過喜歡圈內一位女歌手，當時還寫了一首《紙片人》表達心意，之後他和王心凌合唱過《NANANA》，也一起拍過廣告，互動都很好，後續也傳出兩人的緋聞，沒想到各自在經歷幾段戀情後，近期又爆出有「舊情復燃」的跡象。

請繼續往下閱讀...

最近王心凌和吳克群被經常往返台北、上海的民眾爆料，指稱目擊兩位藝人一起出現機場，甚至在飛機上吳克群還出現「護愛」舉動，會陪著王心凌去機上洗手間，形容雙方互動有如情侶。但對於民眾的爆料，雙方經紀公司皆否認，表示只是工作上的行程與同演出場子的相遇。

吳克群被爆出「舊情復燃」。（滾石提供）

過去吳克群曾與賭王千金何超蓮交往，也曾與陳語安相戀多年：王心凌則曾和范植偉、李威等男星傳過緋聞，但與姚元浩的一段情最為戲劇化。

今早記者再次求證王心凌、吳克群經紀人，兩人是否如同傳說中的「舊情復燃」，不過截稿前經紀人訊息已讀未回，暫時無法取得最新回應。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法