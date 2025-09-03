曹格地盤意外出現王力宏陶喆歌迷大吵 尷尬反應曝

〔記者陳慧玲／台北報導〕曹格、王力宏、陶喆都是金曲歌王，不過曹格在社群發文提到自己對音樂方面的事情規劃，卻意外發生王力宏、陶喆歌迷大吵現象，讓曹格直呼尷尬。

事情源頭是，曹格在自己社群放上一個戴口罩的表情圖案，提到：「演唱會我是開不了，但音樂繼續做。」沒想到留言區卻越來越歪樓，開始出現王力宏、陶喆雙方歌迷爭執留言，而且還多達100多則，讓曹格也看傻眼。

於是曹格提問：「為什麼陶喆和王力宏歌迷在我評論區吵架呢？我可以刪掉嗎？好尷尬。」他這一提，反而讓更多網友好奇發生什麼事，紛紛以看好戲心態研究這一話題。

其實不同歌手出現粉絲對罵事情時有所聞，只不過這次挑錯地方，竟然是王力宏、陶喆歌迷選在曹格的「地盤」吵架，難怪會讓曹格直呼尷尬。網友分析原因，王、陶歌迷會爭吵，主要是這兩位金曲歌王音樂型態相近，也常在音樂獎項競爭，加上近期各自在音樂表演上有一些突破，各自成為話題人物，在競爭激烈的演藝圈，歌迷各自護主，難免一言不合就吵起來，只是這次挑錯地方，造成曹格「困擾」。

