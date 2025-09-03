晴時多雲

娛樂 最新消息

二寶媽太狂！全智賢腹肌炸裂 《暴風圈》秒變運動狂人

全智賢現身《暴風圈》首爾記者會，散發幹練氣質。（Disney+提供）全智賢現身《暴風圈》首爾記者會，散發幹練氣質。（Disney+提供）

〔記者鍾志均／台北-首爾連線報導〕全智賢繼韓劇《智異山》後，時隔4年攜Disney+新劇《暴風圈》強勢回歸，已是兩個孩子媽的她，以短版外套亮相，露出結實腹肌，襯托她的幹練氣質，吸引眾人目光。

全智賢和男主角姜棟元、導演金熙元等人昨出席《暴風圈》記者會；編劇丁瑞慶透露，在寫女主角「徐聞柱」時，就是以全智賢本人執筆，「故事從她奔跑的場景展開，希望透過動作感傳遞角色堅韌的力量」。

全智賢露出結實腹肌，展現運動狂人風範。（翻攝自Naver）全智賢露出結實腹肌，展現運動狂人風範。（翻攝自Naver）

丁瑞慶私下詢問全智賢「平常有在跑步嗎？」全智賢毫不猶豫回答：「無論是開心或流淚的時候，我總是在跑步機上。」飾演全智賢婆婆的李美淑也大讚全智賢是「頂級演員」，也是運動狂人，飲食嚴格控制，甚至自備健康便當到片場。

全智賢曾說：「自我管理是作為演員的基本素養，但老實說，我是為了吃更多美食才開始的。」她說：「對我來說，運動和呼吸是一樣的存在，休息一旦拉長，就擔心回不到以前的狀態，為了克服那種恐懼，我拚命運動。」《暴風圈》將於9月10日在Disney+首播。

