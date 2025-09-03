美妝YTR留瑞典生產！免費醫療+超長育嬰假網友驚呆

美妝YouTuber「我是查理」透露將在瑞典生產。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／台北報導〕美妝YouTuber「我是查理」2018年與瑞典男友Jonas結婚，去年舉家移居瑞典。結婚近6年來，兩人一直努力備孕，查理因免疫系統疾病影響，屬於容易流產的體質，甚至在2024年底曾接受試管嬰兒（IVF）療程，卻以失敗收場，讓她一度身心俱疲。所幸，近日她在社群上開心宣布，自己已經成功懷孕超過3個月，並透露將選擇在瑞典迎接寶寶誕生。

對於外界關心是否會返台待產，查理坦言，雖然台灣擁有專業醫療與完善的月子中心服務，十分吸引人，但考量現實因素，她最終決定留在瑞典生產。「光是想到長途飛行就覺得累，從瑞典回台灣，Door to door至少要花24小時。回台後還得租屋、辦理各種文件，寶寶出生後還需要申請護照、做檢查，才能再帶回瑞典。」她也分享，瑞典的生產與產檢完全免費，對新手爸媽而言相當友善。

請繼續往下閱讀...

此外，她也談到瑞典與台灣在育嬰政策上的巨大差異。台灣的產假僅有8週，而瑞典則提供高達70週的育嬰假，且規定爸爸與媽媽至少各自請滿90天，剩餘天數則可由雙方自由分配。因此，在瑞典街頭時常能看到爸爸推著嬰兒車，一邊帶孩子、一邊享受咖啡時光，形成獨特的親子氛圍。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法