娛樂 最新消息

唐禹哲傳與蘇小軒低調登記 小孩已三歲大

唐禹哲（左）向蘇小軒求婚成功，近日傳出已登記。（資料照；翻攝自IG）唐禹哲（左）向蘇小軒求婚成功，近日傳出已登記。（資料照；翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星唐禹哲據傳已與小13歲的未婚妻蘇小軒低調登記結婚。

根據周刊王／CTWANT報導，日前接獲消息，傳出唐禹哲已低調和混血千金蘇小軒登記結婚，台美混血千金蘇小軒在2019年和唐禹哲傳出緋聞，2023年在節目中接受求婚的同時公開戀情，隨後竟被拍到兩人早已育有一子，日前還在社群上公布一家三口一起慶生的畫面，其兒子側臉入鏡帥氣可愛引發討論。而唐禹哲過去也因帥氣形象獲得好感，2023年在中國綜藝節目在《披荊斬棘的哥哥》中公開向小他13歲女友蘇小軒求婚成功，之後被拍到帶男童出遊，才低調承認兩人悄悄升格家長。

然而唐禹哲在求婚後竟坦承與前女友的兒子已十多歲，自己早已當爸，且蘇小軒也知情，當時唐禹哲回應流傳許久的私生子一事，他說：「11年前我跟當時的女朋友在未婚的情況下懷孕生子，我們經過共同討論後，決定生下來一起撫養照顧，是一個非常可愛、聰明善良的孩子。」不過就在幾年前，雙方經慎重考慮及討論後，最終決定分手，小孩現為兩人共同撫養。

而當媒體拍到唐禹哲跟蘇小軒帶著一名約2歲的男童出遊，唐禹哲與蘇小軒坦承是兩人所生的兒子。他在節目上的求婚「補票」的動作也讓大眾感到訝異。

但隨著時間推移，傳出兩人已登記結婚的消息，但唐禹哲和蘇小軒雙方都沒有證實是否已登記結婚。

