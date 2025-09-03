晴時多雲

娛樂 最新消息

二宮和也闖無限地下道！《8號出口》開片3日狂掃2億

《8號出口》二宮和也展現影帝級演技。（壹壹喜喜提供）《8號出口》二宮和也展現影帝級演技。（壹壹喜喜提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日片《8號出口》改編全球熱賣超過180萬套的同名恐怖驚悚遊戲，由日本天團「嵐」二宮和也與小松菜奈攜手主演；該片上週在日本上映首3日賣破9.5億日幣（近台幣2億元），榮登2025年日本真人電影開片票房冠軍。

《8號出口》遊戲在2023年上市時，就引起遊戲玩家極高評價，有玩家大讚「故事極簡卻爆發心理恐怖感，強調整體架構雖簡潔但氛圍、緊張度、真實感都表現出色。」還有電玩評論指出遊戲結合「鬼打牆」與「大家來找碴」機制，運用得十分出色，另有日本網友直指地下通道畫面，讓人聯想到東京都江東區的實際場景。

《8號出口》正式海報。（壹壹喜喜提供）《8號出口》正式海報。（壹壹喜喜提供）

《8號出口》遊戲內容為玩家在無限循環的地下道中，靠發現場景有無異狀，進而選擇「前進」或「回頭」，直到走到「8號出口」就能過關；由於劇情設定相對單純，引發外界好奇「如何將遊戲改編成電影？」

有日本影迷表示：「《8號出口》幾乎沒有日式電影特有的陳腔濫調，也沒破壞遊戲原本的風味。作為一款遊戲改編電影來說，這是理想的掌握與安排。」《8號出口》將於9月19日全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

