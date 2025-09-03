晴時多雲

消瘦身影引關注！ 吳克群現身廣西街頭賣水果

吳克群現身廣西街頭賣水果。（翻攝小紅書）

〔娛樂頻道／台北報導〕近年來，吳克群將事業重心逐漸轉往中國。沒想到近日小紅書上流出多段影片，拍到他竟然現身廣西街頭賣水果，畫面曝光後立刻引發熱議。

吳克群現身廣西街頭賣水果。（翻攝小紅書）

有網友多次在廣西街頭偶遇吳克群，小紅書上也陸續出現相關影片。影片中，他身穿白色背心、棕色短褲，腳上隨意踩著拖鞋，相當接地氣，時不時在水果攤前熱情招呼客人，還親自幫忙挑選、打包，態度隨和親切，絲毫沒有明星的架子。

吳克群現身廣西街頭賣水果。（翻攝小紅書）

影片一出，大批網友紛紛留言驚呼：「他沒有通告嗎？怎麼在廣西賣水果」、「穿搭完全像在地人」、「看起來動作還有點生疏」。

也有網友好奇，他是否因演藝事業受挫才轉行賣水果。不過細看影片，他在秤水果時的動作確實顯得不太熟練，加上有人發現他衣服上裝有收音麥克風，因此推測這其實是節目拍攝的一環。

吳克群出現在街邊小吃攤。（翻攝小紅書）

除了短暫化身水果小販，吳克群還被拍到出現在街邊小吃攤，桌上擺滿串燒。他發現有路人圍觀後，乾脆大方分享，把一盤又一盤串燒端出來分送給大家，相當親民

