「小田馥甄」蔡昕言近況曝光！校花女神升格二寶媽展開新人生

「Ellie」蔡昕言在大學時期是女神校花，出道後更獲封「小田馥甄」美譽。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕女星Ellie蔡昕言因甜美笑容、清新氣質曾是「校花代表」，更因長相神似「金曲歌后」Hebe田馥甄備受矚目被譽為「小田馥甄 」，她從模特兒轉戰戲劇圈以《我和我的十七歲》「莎莎」一角被觀眾記住，之後更成為人妻二寶媽。如今，蔡昕言宣布與家人正式搬回台北，回顧7年新竹生活點滴，近況曝光也受粉絲力挺激讚「Hebe分身」已進入全新人生階段。

蔡昕言如今已是幸福人妻、雙寶媽咪。（翻攝自IG）

蔡昕言畢業於世新大學口語傳播學系，因甜美外型在校園時期就有「校花」之譽，畢業後曾擔任三立電視台記者，2013年因拍廣告出道，陸續接演影視作品，2016年在《我和我的十七歲》飾演「莎莎」累積知名度，更被媒體稱為「小田馥甄」。2019年，蔡昕言自曝喜歡挑戰學習，不論是面對鏡頭、維持體態，甚至是進入母親角色，都努力適應，當時也透露自己已定居新竹。

針對近況，蔡昕言昨（2日）發文寫下「我們搬回台北了」，透露原本計劃等女兒升國中再返北，但因父親、家中長輩與寵物接連生病，讓她體悟「若再等可能會錯過更多。」蔡昕言形容新竹生活雖孤單，卻擁有理想的生活品質與友善育兒環境，但最終仍決定提前返北，她和老公舜哥火速為孩子遷戶籍換學校，在開學前完成大搬家，更感謝老公願意辭去爆肝工作，轉職能遠端兼顧家庭。

蔡昕言（右）曾在李建軒《I Need To Be Loved》MV中亮相。（邦寧傳播提供）

蔡昕言也打趣提到，老公曾有機會在台中任職，但因堅持要每天見到小孩而拒絕，她笑說「可惡，居然不是為了天天見到我！」這次搬遷雖然忙碌，但她感性表示終於能與家人團聚、陪伴年邁父母，並與粉絲一同告別新竹的7年歲月。不過，這對粉絲們而言，蔡昕言不僅是螢光幕前的甜美女神，如今更是兼顧家庭與生活的全能媽咪。

