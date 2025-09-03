晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「小田馥甄」蔡昕言近況曝光！校花女神升格二寶媽展開新人生

「Ellie」蔡昕言在大學時期是女神校花，出道後更獲封「小田馥甄」美譽。（組合照，翻攝自IG）「Ellie」蔡昕言在大學時期是女神校花，出道後更獲封「小田馥甄」美譽。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕女星Ellie蔡昕言因甜美笑容、清新氣質曾是「校花代表」，更因長相神似「金曲歌后」Hebe田馥甄備受矚目被譽為「小田馥甄 」，她從模特兒轉戰戲劇圈以《我和我的十七歲》「莎莎」一角被觀眾記住，之後更成為人妻二寶媽。如今，蔡昕言宣布與家人正式搬回台北，回顧7年新竹生活點滴，近況曝光也受粉絲力挺激讚「Hebe分身」已進入全新人生階段。

蔡昕言如今已是幸福人妻、雙寶媽咪。（翻攝自IG）蔡昕言如今已是幸福人妻、雙寶媽咪。（翻攝自IG）

蔡昕言畢業於世新大學口語傳播學系，因甜美外型在校園時期就有「校花」之譽，畢業後曾擔任三立電視台記者，2013年因拍廣告出道，陸續接演影視作品，2016年在《我和我的十七歲》飾演「莎莎」累積知名度，更被媒體稱為「小田馥甄」。2019年，蔡昕言自曝喜歡挑戰學習，不論是面對鏡頭、維持體態，甚至是進入母親角色，都努力適應，當時也透露自己已定居新竹。

針對近況，蔡昕言昨（2日）發文寫下「我們搬回台北了」，透露原本計劃等女兒升國中再返北，但因父親、家中長輩與寵物接連生病，讓她體悟「若再等可能會錯過更多。」蔡昕言形容新竹生活雖孤單，卻擁有理想的生活品質與友善育兒環境，但最終仍決定提前返北，她和老公舜哥火速為孩子遷戶籍換學校，在開學前完成大搬家，更感謝老公願意辭去爆肝工作，轉職能遠端兼顧家庭。

蔡昕言（右）曾在李建軒《I Need To Be Loved》MV中亮相。（邦寧傳播提供）蔡昕言（右）曾在李建軒《I Need To Be Loved》MV中亮相。（邦寧傳播提供）

蔡昕言也打趣提到，老公曾有機會在台中任職，但因堅持要每天見到小孩而拒絕，她笑說「可惡，居然不是為了天天見到我！」這次搬遷雖然忙碌，但她感性表示終於能與家人團聚、陪伴年邁父母，並與粉絲一同告別新竹的7年歲月。不過，這對粉絲們而言，蔡昕言不僅是螢光幕前的甜美女神，如今更是兼顧家庭與生活的全能媽咪。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中