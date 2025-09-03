晴時多雲

娛樂 最新消息

學霸男星「皮蛇纏半臉」痛到睡不著 醫生警告：長到眼睛恐失明

石知田以《明天到來之前》參加大阪亞洲電影節，以日文致詞。（百澤娛樂提供）石知田以《明天到來之前》參加大阪亞洲電影節，以日文致詞。（百澤娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕由石知田主演、付丹迪編導的短片《明天到來之前》，入圍大阪亞洲電影節「亞洲競賽類短片」。他答應導演付丹迪、監製柳青伶一同前往典禮的前兩天，額頭突然冒出大片水泡，就醫確診為「帶狀皰疹」（俗稱皮蛇）。

大阪亞洲電影節特別為石知田（右）與主創舉辦唯一簽名會。（百澤娛樂提供）大阪亞洲電影節特別為石知田（右）與主創舉辦唯一簽名會。（百澤娛樂提供）

因患部覆蓋半張臉，無法上妝，公司一度建議石知田取消行程，甚至警告：「長到眼睛可能會失明。」不過他仍輕鬆表示：「沒關係，就不要化妝，用頭髮遮住紅疹就好。」他甚至笑說：「這部應該會發喔？都發到我臉上了！」雖嘴上輕鬆，但後腦持續傳來電流般抽痛，導致無法熟睡，他在大阪每天僅睡不到4小時，仍硬靠毅力完成行程。

石知田在高山冰原拍攝《明天到來之前》。（百澤娛樂提供）石知田在高山冰原拍攝《明天到來之前》。（百澤娛樂提供）

石知田演出短片《明天到來之前》。（百澤娛樂提供）石知田演出短片《明天到來之前》。（百澤娛樂提供）

《明天到來之前》故事圍繞兩個逃避恐懼的人展開，只要不接電話，就能停駐在「沒有明天」的奇幻時空。為營造時間裂縫的魔幻氛圍，劇組特地遠赴新疆取景。有個場景是石知田必須忍住高原反應，在零下20度的冰湖上輕鬆聊天，但現場耳邊不斷傳來冰層碎裂聲響。劇組為了營造視覺效果，安排氂牛上湖，但氂牛不願合作，只能拍攝氂牛在岸上看著石知田，他打趣說：「這些氂牛是不是有預知能力？要是真的裂開，就用抬頭蛙式游回岸邊吧！頭沒凍傷應該不會死。」

石知田在高山冰原拍攝《明天到來之前》。（百澤娛樂提供）石知田在高山冰原拍攝《明天到來之前》。（百澤娛樂提供）

久未到日本宣傳的石知田，參展消息一出，數百張票券立即秒殺。大阪亞洲電影節還特別為石知田與主創舉辦唯一簽名會。貼心的日本粉絲這幾年私下串聯，把所有信件裝箱寄給石知田，這次也讓他能與粉絲有面對面交流的機會，他在現場預告將於9月7日在東京舉辦活動，並同步在日本拍攝2026年月曆，令粉絲驚喜期待。

