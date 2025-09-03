鬼片大師聊特化卻被抓去演電影 再展跨界能量自揭心境

〔記者許世穎／台北報導〕被譽為「鬼片大師」與「最帥特化師」的儲旭（儲榢逸），憑藉在影壇的卓越成就與獨特美學視角，近日受品牌之邀，出席其最新愛好合作盛會，活動現場雲集時尚界與藝術界的重要人物，儲旭的到場更為盛會增添跨界光彩。

（夸克傳媒提供）

多年來，儲旭以《紅衣小女孩》、《咒》、《誰是被害者》等驚悚經典作品奠定其在影壇的重要地位，並以精湛特效化妝實力獲得「鬼片大師」與「最帥特化師」的美譽。此次受邀參與品牌盛會，不僅展現他在時尚界的獨特影響力，也突顯其作為影壇重要人物的國際能見度。

儲旭在現場分享：「美的力量在於能夠觸動人心，無論是恐怖電影的驚悚氛圍，還是彩妝藝術的細膩層次，皆是情感與故事的載體。」他也提到這次合作的心情特別不一樣，彩妝本身就是一種藝術語言，能表達情緒、性格，甚至是一個人內心的世界，此次和品牌合作將彩妝從「商品」提升到「藝術與文化」的高度，讓他深感共鳴。

（夸克傳媒提供）

他也坦言：「能夠參與其中，我覺得自己也像被帶進了一場藝術與時尚的對話。」對他而言，這次合作更像是一場跨界的藝術實驗，既時尚又充滿文化深度，也讓他重新思考「妝」與「人」的關係，將特效化妝延伸至另一個維度。

儲旭自2007年起投身影視特效製作，作品涵蓋周星馳《美人魚》、台灣驚悚代表作《紅衣小女孩》、《咒》，以及《誰是被害者》、《逆局》等，並曾榮獲第53屆金鐘獎最佳美術設計，於第59屆金馬獎入圍最佳造型設計。作為特效化妝師、演員、製片人與教師的多重身份，他以跨界能量持續開創新局，近年更將觸角拓展至時尚與音樂，展現多元魅力。

（夸克傳媒提供）

談及近況，儲旭形容今年「很特別也很充實」，去年他剛與導演彭發合作一檔戲，今年在特化部分反而接得比較少，大約只有3部電影，但演出邀約明顯增加，「本來都只是去聊特化的工作，結果最後都被導演抓去演電影。」他透露，「接下來十月將有一部BL劇上映，是今年相當重要的作品，尺度也讓我覺得有點害羞。」

此外，他正籌備一張個人EP，將特效化妝與音樂結合，以跨界方式呈現完整的視覺藝術，加入專屬的個人性格。他期待這些新嘗試能帶來更多驚喜，「希望大家能看到一個不一樣的我。」

