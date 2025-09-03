晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「氛圍感天花板」王子奇吻戲封神 病榻含淚一幕逼哭全網

王子奇（右）在《榜上佳婿》首搭盧昱曉（左）擦出絕美CP感。（愛爾達提供）王子奇（右）在《榜上佳婿》首搭盧昱曉（左）擦出絕美CP感。（愛爾達提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王子奇、盧昱曉主演偽骨科古裝劇《榜上佳婿》，網路開播後話題不斷，劇情講述江寧簡府千金「簡明舒」盧昱曉意外落崖失憶，卻因此躲過滅門慘案，並獲心上人「陸徜」王子奇救助，陸徜的溫柔與陪伴進一步融化明舒的心，兩人數次歷經險阻，攜手對抗風雨，最終確認心意，共度餘生。

王子奇在《榜上佳婿》飾演「陸徜」。（愛爾達提供）王子奇在《榜上佳婿》飾演「陸徜」。（愛爾達提供）

「古裝男神」王子奇劇中飾演的「陸徜」看似是一名溫文儒雅、智勇雙全的書生，外表看似冷峻、實則在心愛之人面前卻有細膩一面，用自己的方式默默守護著女主角「簡明舒」。

王子奇（上）在《榜上佳婿》戀上盧昱曉，超會親被封「古裝男主天花板」。（愛爾達提供）王子奇（上）在《榜上佳婿》戀上盧昱曉，超會親被封「古裝男主天花板」。（愛爾達提供）

過去多詮釋霸道總裁的王子奇，在《榜上佳婿》走回深情男子路線，劇中有三段經典吻戲場場封神可說是「每吻必上熱搜」，其中第19集中的「病榻含淚吻」更是討論度破表，他飾演的陸徜因冤入獄、得知簡明舒重傷後不惜受罰逃出，在病榻前吻昏迷的簡明舒額頭，淚水同步滴落。王子奇的鼻尖淚珠和睫毛顫動等細膩演繹，都強化了「陸徜」的破碎感與救贖感，表現出角色愛而不得的隱忍，而深情的額頭吻則是破鏡重圓的救贖，被網友稱「古裝劇男主的氛圍感天花板」。

盧昱曉在《榜上佳婿》飾演「簡明舒」。（愛爾達提供）盧昱曉在《榜上佳婿》飾演「簡明舒」。（愛爾達提供）

除了男主角王子奇的演技備受肯定外，盧昱曉也一改大眾對他空靈系少女的既定印象，在劇中飾演的「簡明舒」性格膽大心細、敢愛敢恨，擅長察言觀色、揣摩人心，不少網友也大讚「盧昱曉演技很有層次感」、「簡明舒跟上官淺都可算是盧昱曉代表作了吧！」

王子奇（左）在《榜上佳婿》與盧昱曉（右）CP感十足、粉絲敲碗二搭。（愛爾達提供）王子奇（左）在《榜上佳婿》與盧昱曉（右）CP感十足、粉絲敲碗二搭。（愛爾達提供）

當《榜上佳婿》在網路平台收官之時，盧昱曉透過社群留下文字向角色簡明舒告別，她說：「記憶中的你，總是在向前跑著。你提著裙擺跑過長廊，跑過衝天的火光，跑過少女時的煙雨，跑過大婚時紅色的帷帳。明舒那段日子總在琢磨自己是誰，自己從哪來…而這一切的答案，我最知道。你是天地間足夠自由的那一株小太陽花，即便落到再貧瘠的土地上，也能攥著砂土生根，永遠追著日光努力綻放。感謝遇見，是有著少女狡黠的心思、柔軟又堅韌不認輸的、跳脫又遇事沉穩的你….任她高飛，任她自由。」字裡行間盡是她對角色的喜愛。《榜上佳婿》9月2日起，週一至週五晚間6點愛爾達影劇台播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中