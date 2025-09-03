「氛圍感天花板」王子奇吻戲封神 病榻含淚一幕逼哭全網

王子奇（右）在《榜上佳婿》首搭盧昱曉（左）擦出絕美CP感。（愛爾達提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王子奇、盧昱曉主演偽骨科古裝劇《榜上佳婿》，網路開播後話題不斷，劇情講述江寧簡府千金「簡明舒」盧昱曉意外落崖失憶，卻因此躲過滅門慘案，並獲心上人「陸徜」王子奇救助，陸徜的溫柔與陪伴進一步融化明舒的心，兩人數次歷經險阻，攜手對抗風雨，最終確認心意，共度餘生。

王子奇在《榜上佳婿》飾演「陸徜」。（愛爾達提供）

「古裝男神」王子奇劇中飾演的「陸徜」看似是一名溫文儒雅、智勇雙全的書生，外表看似冷峻、實則在心愛之人面前卻有細膩一面，用自己的方式默默守護著女主角「簡明舒」。

請繼續往下閱讀...

王子奇（上）在《榜上佳婿》戀上盧昱曉，超會親被封「古裝男主天花板」。（愛爾達提供）

過去多詮釋霸道總裁的王子奇，在《榜上佳婿》走回深情男子路線，劇中有三段經典吻戲場場封神可說是「每吻必上熱搜」，其中第19集中的「病榻含淚吻」更是討論度破表，他飾演的陸徜因冤入獄、得知簡明舒重傷後不惜受罰逃出，在病榻前吻昏迷的簡明舒額頭，淚水同步滴落。王子奇的鼻尖淚珠和睫毛顫動等細膩演繹，都強化了「陸徜」的破碎感與救贖感，表現出角色愛而不得的隱忍，而深情的額頭吻則是破鏡重圓的救贖，被網友稱「古裝劇男主的氛圍感天花板」。

盧昱曉在《榜上佳婿》飾演「簡明舒」。（愛爾達提供）

除了男主角王子奇的演技備受肯定外，盧昱曉也一改大眾對他空靈系少女的既定印象，在劇中飾演的「簡明舒」性格膽大心細、敢愛敢恨，擅長察言觀色、揣摩人心，不少網友也大讚「盧昱曉演技很有層次感」、「簡明舒跟上官淺都可算是盧昱曉代表作了吧！」

王子奇（左）在《榜上佳婿》與盧昱曉（右）CP感十足、粉絲敲碗二搭。（愛爾達提供）

當《榜上佳婿》在網路平台收官之時，盧昱曉透過社群留下文字向角色簡明舒告別，她說：「記憶中的你，總是在向前跑著。你提著裙擺跑過長廊，跑過衝天的火光，跑過少女時的煙雨，跑過大婚時紅色的帷帳。明舒那段日子總在琢磨自己是誰，自己從哪來…而這一切的答案，我最知道。你是天地間足夠自由的那一株小太陽花，即便落到再貧瘠的土地上，也能攥著砂土生根，永遠追著日光努力綻放。感謝遇見，是有著少女狡黠的心思、柔軟又堅韌不認輸的、跳脫又遇事沉穩的你….任她高飛，任她自由。」字裡行間盡是她對角色的喜愛。《榜上佳婿》9月2日起，週一至週五晚間6點愛爾達影劇台播出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法